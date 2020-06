J'ai une vision assez moite moite de la série Xeno ayant beaucoup apprécié le X (le meilleur jeu de la Wii U pour moi) malgré ses gros défauts et ayant a coté été vraiment déçu par le 2 tout en lui reconnaissant tout de meme des qualités (j'ai largement préféré Torna pour le coup). C’était donc avec une ptite appréhension que je me suis lancé dans ce premier épisode... et que ce fut bon.- La meilleure DA des 3- Les meilleures persos des 3- L'aventure la mieux rythmée des 3- La meilleure histoire des 3- Ya-t-il d'autres RPG de cette envergure ?- Bonne OST- Un chapitre bonus gratos- Les voix japs (meme si le doublage anglais semble vraiment tres bon)- Cette résolution plus possible- Systeme de combat inférieur a celui du 2- Quêtes Fedex a revendre- Les chapitres sur Mekonis un peu chiants (heureusement ils ont les meilleures musiques du jeu pour les sauver)- Le chapitre bonus qui n'apporte finalement rien au scenario... a moins que.Xenoblade c'est vraiment la voie que devrait suivre tout les RPG jap (hors 720p). Une histoire intéressante, un groupe de hero attachants, un rythme sans gros temps morts, mais surtout des maps gééééantes a explorer avec des secrets ici et la. Comment se fait-il les autres studios japs ne savent pas faire ça ? (me parlez pas de FF15).Apres j'aurais préféré un systeme de combat plus fun (ce jeu avec les combats de YS VIII ou FF7R ça aurait été) et évidement une résolution de 2020 mais on peut pas tout avoir, peut-etre dans sa 4eme version sur Switch 2 qui sait. Pour finir le chapitre bonus permet de retrouver Shulk et Melia pour du rab, mais si la zone a explorer est vraiment tres cool malheureusement l'histoire n'apporte pas grand chose.