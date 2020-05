"Les chiffres sont assez simples. Si vous dites en gros chiffres que nous avons une communauté de 100 millions de propriétaires de PS4 en ce moment, et au cours des deux premières années ... je ne sais pas, entre 15 et 25 millions pourraient migrer vers la PS5."

"Nous croyons aux générations, et qu'il s'agisse du contrôleur DualSense, de l'audio 3D, des multiples façons d'utiliser le SSD ... nous pensons qu'il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, quelque chose différent, qui ne peut vraiment être apprécié que sur PS5."

Hier,, Président & CEO de Sony Interactive Entertainment s'est longuement entretenu avecet il estime qu'à partir d'un parc de plus de 100 millions de PS4 actuellement, qu'entre 15 et 25 millions de possesseurs de PS4 pourraient migrer sur PS5 au cours des deux premières années.Pour faciliter cette migration de possesseurs de PS4 vers la PS5. Playstation va miser sur des exclusivités full PS5 et non cross-gen,l'a de nouveau confirmé dans l'interview avec