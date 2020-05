A propos de Lost Soul Aside, je viens de visiter le studio et ils travaillent dessus, relax mec, tu en sauras plus sur ce titre bientôt.

Développé à l'origine uniquement par le développeur sud-coréen Bing Yang sous le moteur graphique Unreal Engine 4, Lost Soul Aside est rapidement soutenu financièrement par Sony et Epic Games. Cette aide permet la création du studio UltiZero Games et l'embauche de quelques employés. Afin de promouvoir les jeux des sociétés chinoises et s'offrir des exclusivités exotiques, Sony décide alors de l'intégrer dans l'initiative China Hero Project.Si Lost Soul Aside devait normalement sortir sur PS4 en 2018, Lost Soul Aside se fait toujours attendre. Un internaute l'a d'ailleurs fait savoir sur les réseaux sociaux, notamment en s'adressant à Shuhei Yoshida, et la réponse du compte officiel de CH PRJCT laisse entendre que Sony ne devrait plus trop tarder à communiquer sur ce dernier :Un passage sur PS5 et une annonce lors du fameux event de juin ?