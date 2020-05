Depuis son départ de Tango Gameworks (studio de Shinji Mikami et filiale de ZeniMax Asia), Ikumi Nakamura semble être très proche de Cory Barlog au point que plusieurs rumeurs l'envoient du côté de Santa Monica Studio (Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios/PlayStation Studios).Lors d'une récente interview, elle a confirmé qu'elle va prochainement (en attente de l'évolution du Covid-19) habiter dans la ville côtière américaine située dans l'ouest du comté de Los Angeles, dans l'État de Californie, mais que dans l'immédiat elle va surtout travailler en freelance pour plusieurs studios.

Bien qu'elle ait révélé qu'elle avait quitté Tango Gameworks en septembre dernier, elle a indiqué qu'elle exerçait actuellement diverses activités en tant que créateur indépendant, et qu'elle prévoyait de déménager à Santa Monica aux États-Unis, si un nouveau type d'infection par le coronavirus ne se produisait pas. Ikumi Nakamura a également déclaré qu'elle avait accepté divers emplois, principalement dans le domaine des jeux vidéo , et qu'elle se destinait à devenir "généraliste".

posted the 05/24/2020 at 09:01 PM by altendorf