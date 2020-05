D'autres sources viennent confirmer la rumeur de l'arrivée d'un certain Pikmin 3 Deluxe. En effet, l'utilisateur Twitter LeakyPandy spécialisé dans les leaks des nouveautés à venir confirme à son tour l'arrivée d'un jeu Pikmin. Selon ce dernier, le titre sera présenté par Nintendo cette semaine. Il ne nous reste donc plus que deux ou trois jours à patienter afin d'en avoir le coeur net.PS : Rappel Pikmin 3 était sortie en Juillet 2013 sur WiiU.

posted the 05/20/2020 at 03:12 PM by nicolasgourry