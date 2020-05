Divers

We've spent a long time poring over a range of 3840x2160 uncompressed PNG screenshots supplied by the firm. They defy pixel-counting, with resolution as a metric pretty much as meaningless as it is for, say, a Blu-ray movie. But temporal accumulation does so much more for UE5 than just anti-aliasing or image reconstruction - it underpins the Lumen GI system

For next gen we are going to look to get away from Pixel counting and perhaps turning to a new metric, as resultion... Does not give the whole picture.

Probably something like where we compare the console Image to the prisitibe native Image on PC to say how close it gets, or a number to describe that, or a number to describe how noisy or aliased an Image is, something like that.

Et c'est la démo de l'UE5 qui les a convaincu. DF a été incapable de déterminer la résolution native dans laquelle la démo tournait malgré les captures direct feed sans compréhension. C'est Epic qui leur a revélé la résolution interne.Les techniques de reconstruction de l'image s'améliorent de plus en plus et couplé aux résolutions dynamiques ça devient useless de faire le focus sur la résolution "seule" pour déterminer la qualité de l'image.Suite à ça Dictator de DF a commenté sur resetera: