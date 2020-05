Toute les exclusivités Playstation Studio ( Santa Monica , Insomniac , Naughty Dog , Sucker Punch , Japan Studio , Polyphony Digital etc ) pourront donc être présenté avec cette intro d'ouverture qui regroupe l'univers Playstation. le SCU si on peux le dire ...

Who likes this ?

posted the 05/12/2020 at 01:10 PM by gantzeur