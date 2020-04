Amoureux(se) de testostérone et surtout de TFLOPS de Gamekyo,Voici une nouvelle rumeur sur les futurs GPU Nvidia qui seront dévoilés le 14 mai, venant ce coup-ci d'un mec qui aurait déjà prouvé sa fiabilité par le passé (donc digne d'écoute).Voici son tableau :et l'article complet :Maintenant, prenons par exemple une fréquence OC de référence comme les 2.233Ghz de la PS5 que l'on devrait pouvoir atteindre sans trop de soucis (et même depasser) sur des GPU PC, ça donnerait :Ce que j'en pense?Pas trop de believe quand meme, Le précédent leak que j'avais posté il y a quelques semaines me semble beaucoup plus réaliste mais bon... vu que le gars ne serait pas n'importe qui...Ici, ça semble beaucoup trop performant pour être vrai, les GPU au lieu d'être 40% plus performant que leurs homologues en RTX 2000 seraient 2 fois plus puissants.Ce qui est techniquement pas inenvisageable si l'on passe réellement de 12nm à 7nm (comme prévu initialement) et prend donc à contre pied le précédent leak qui annonçait finalement une finesse de gravure à 10nm.