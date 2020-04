Je me pose une question depuis quelques jours et je sais qu'il est très tôt pour le demander mais bon je tente quand même. Je voudrais donc l'avis de certains pros de la "technique" pour savoir ce qu'on peut attendre un peu d'une Switch 2. Je parle bien d'une remplaçante de la Switch qui sortirait en 2023/2024 et pas d'un simple modèle pro.

A-t-on déjà des projections, etc ? Au sujet des puces Tegra et tout ça (je ne m'y connais absolument pas) ?

Car je me demandais en fait si en 2023 et pour 300€ (le même prix qu'une Switch) et donc environ 250€ de fabrication, on peut avoir quelque chose de décent sur le plan technique. Par décent, j'entends une console portable comme la Switch avec une puissance équivalente à celle d'une Xbox One ou d'une PS4 (dans ces eaux-là, ou plus si possiblé évidemment) avec une batterie d'environ 3h/4h et au moins 64GB de stockage interne.

à sa sortie, en sachant que dans cette estimation il n'y a pas de prise en compte des possibles partenariats de vente "en gros" etc comme peuvent le faire les entreprises. Je dis 250€ car la Switch a été estimée à un prix de fabrication de 257$ (dont 45$ par joy-con) à sa sortie, en sachant que dans cette estimation il n'y a pas de prise en compte des possibles partenariats de vente "en gros" etc comme peuvent le faire les entreprises.

Merci d'avance à ceux qui me répondront et désolé si ça peut paraître débile car c'est "évident que oui" ou c'est "évident que non".