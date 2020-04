Les dernières rumeurs au sujet de la seconde version de la Xbox Series parlent d'une puissance de 4Tf. Ces infos sont à prendre avec des pincettes évidement mais j'ai tout de même personnellement beaucoup de mal à y croire.



Pourquoi? Et bien parce que si c'est vraiment confirmé, cela risque d'être extrêmement compliqué pour MS en terme de com.



Aller vendre une console nextgen qui n'auraient "que" 4Tf, donc moins puissante que la One X qui en a 6, alors que depuis le début de la campagne nextgen, une grande partie de la communauté des joueurs semble avoir restreint sa réflexion autour des Tf (MS y compris).



Comment expliquer que :



- Series X vs PS5 : 12 Tf c'est forcement "mieux" que 10 Tf

- Series S vs One X : 4 Tf vs 6 Tf.....bah c'est plus performant...?



Sinon MS serait forcé de rectifier en parlant maintenant de performance plutôt que de puissance et admettre indirectement que les Tf ne sont finalement pas si représentatifs que ça?



Non vraiment, pour rester cohérent, la Series S devrait se situer entre la One X et la PS5, soit entre 6 et 10 TF grosso modo (pourquoi pas 8?).



Vous en pensez quoi?