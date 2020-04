Selon certaines de nos informations plus tôt sur Xbox « Lockhart » et la Xbox série X , nous nous attendons à ce que la Lockhart fasse 4TF et soit un « point d'entrée » pour les jeux next-gen, et elle devrait remplacer efficacement la Xbox One X . Ce système est conçu pour être abordable mais offrira des aspects d'une expérience de nouvelle génération actuellement indisponible pour les consoles de génération précédente, probablement sous la forme de vitesses de chargement NVME et peut-être d'un ray-tracing limité. Nous n'avons aucune idée des capacités de Lockhart en dehors de ce nombre magique de GPU "4TF", qui accompagnait plus de nos informations détaillées sur la Xbox Series X qui se sont avérées exactes.

Récemment, nous avons appris que Lockhart entrait en scène pour que les employés de la Xbox puissent mettre la main sur le système et commencer à fournir des commentaires et des tests. Le moment choisi me semble indiquer que les rumeurs concernant les prochaines présentations au début du mois de mai sont probablement exactes. Cela s'ajoute aux rumeurs de notre rédacteur en chef Zac Bowden selon lesquelles Microsoft se prépare à présenter le nouveau hardware surface en mai également.

En plus du fait que Lockhart pourrait quitter le laboratoire pour s'installer chez des testeurs internes de Microsoft, nous avons entendu dire que Team Xbox construit un remplaçant pour son casque stéréo Xbox 2014. Si nos sources sont exactes, le nouveau casque sera entièrement sans fil, compatible avec la Xbox, les PC et les appareils mobiles, probablement via des signaux Bluetooth et Xbox Wireless séparés.

Ce pourrait être la réponse de la Xbox aux écouteurs de Surface, bien que certaines des caractéristiques les plus "premium" aient été supprimées. Étant donné que le précédent casque stéréo Xbox de 2014 était en grande partie une affaire d'entrée de gamme, il pourrait également être conçu pour les utilisateurs d'entrée de gamme, permettant à des tiers de cibler les appareils plus haut de gamme comme l'Arctis 9X et l'Astro A50 de SteelSeries. Il pourrait également aller dans l'autre sens, en proposant un produit haut de gamme "ambitieux" similaire au reste de la gamme de produits Surface.

Nous avons entendu dire que Microsoft pourrait également se préparer à présenter quelques jeux à venir dans le cadre de ses communiqués de presse de mai. Des rumeurs de longue date sur le reboot de Fable sous Playground Games en font un candidat évident, mais nous n'avons presque rien vu non plus au sujet de Halo Infinite, qui est censé être lancé plus tard cette année, en supposant que les délais de "travail à domicile" sont évités.

Comme toujours, prenez ces rumeurs avec une pincée de sel. Les plans peuvent changer, plus que jamais dans notre ère actuelle de flux et de chaos, mais nous sommes convaincus que les fans de Xbox pourraient avoir quelque chose à attendre avec impatience au début du mois de mai.