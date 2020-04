Xbox : le site WindowsCentral relance (encore) la rumeur sur le modèle Lockhart Xbox : le site WindowsCentral relance (encore) la rumeur sur le modèle Lockhart

Le site WindowsCentral se fait le relai de ses propres sources en balançant une nouvelle salve d'informations sur l'avenir de la branche Xbox avec de nouveau cette rumeur insistante autour d'un modèle « Lockhart », donc une entrée de gamme à la nouvelle génération.



- La Xbox Lockhart remplacera la Xbox One X avec 4 téraflops mais logiquement sous RDNA2, ce qui lui permettrait d'être plus puissante que la One X avec pourtant moins de TF. L'idée serait donc de proposer une console bien moins chère, mais capables de faire tourner tous les jeux avec néanmoins d'évidentes restrictions (temps de chargement, résolution, Ray Tracing moins performant…).

- Toujours selon les sources du site, la Lockhart serait actuellement dans les mains de nombreux employés Microsoft en charge de faire les tests.



- Le premier show Next Gen de Microsoft aurait bien lieu en mai, avec ajout de la présentation d'un nouveau modèle Surface et probablement un casque un nouveau casque officiel (audio hein, pas VR).

- Le show en question dévoilera plusieurs jeux, sans encore savoir lesquels.