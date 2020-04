Je dois bien l’avouer. J’ai sous-estimé l’interet De cette console durant toute sa carrière. Ce n’est qu’apres que j’ai découvert bon nombre de bons jeux.Je l’avais prise en version jap (comme toujours) mais j’avais attendu la sortie européenne pour me la procurer. Il faut dire que le Fzero et castlevania de mes copains avait de quoi me rendre jaloux.En parlant d’F-Zero, la console en a eu 3 !! Dont u. Exclusif au Japon. Le premier est vraiment dans la veine du SFC, quand au 2ème, il propose un mode aventure très sympa.J’ai loupé le coche avec les Zelda gba. Le premier parce que je le connaissais sur SFC. Quand au 2ème, sûrement parcequ’il est sortis Trop tard. Je l’ai tout de même fait avec grand plaisir, il y a de cela 5ans.Kurukururin, est une licence que j’ai découverte que l’anne Passée. C’est franchement très sympas. Le GC est de loin le meilleur, notamment grâce au gameplay au joystick qui rend les choses plus agréables.À leur sortis, je suis également passé à côté de ces 2 merveilleux épisodes de Metroid. Sûrement parce que j’etais Trop concentré sur la série Prime, et que j’etais Un jeune branleur.Idem pour Mario kart que j’ai découvert bien tard...Konami wai wai racing, était très bon, mais sérieusement court. On y trouvait snake ou goémon. C’était bien fun.La série des castlevania offre trois épisode type metroidvania à la gba. Tous sont bon, mon préférer reste le premier.Rockman également eut droit à 4 épisodes plutôt bonEncore une série que j’ai découvert trop tard ! Rhythm Tengoku est une révélation ! Quel jeu !Il existe au Japon cette série de jeu « indé » assez basique mais sympathique.La gba a eu beaucoup de Mario mais tous des portage. C’est un peu dommage.Personnellement, ce Seiken Densetsu est à vrai dire celui que je préfère.La console est franchement superbe.Il existe de multiple colorie, tous très joliesIl existe 2 modèle « Famicom » celui ci est le plus courant.Le modèle pikachu est magnifique. Un des plus beau. Admirez plutôt !Et enfin le modèle GBA micro et son modèle Famicom.Il existe une face-plate manette 2 à l image de la manette Famicom qui n était dispo que via le Nintendo club japonais. Je crois qu’elle est devenu assez recherché