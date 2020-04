Comme vous le savez sûrement, Nintendo a récemment déployé la mise à jour 10.0 sur Switch, et en se penchant sur le code contenu dans les nouveaux fichiers du patch, les dataminers ont trouvé des éléments assez troublants. Mike Heskin, un habitué de l'exercice, a en effet découvert que l'update était compatible avec un nouveau hardware appelé "nx-abcd" - on rappelle que le nom de code de la Switch était "NX". Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur cette nouvelle machine, le dataminer explique avoir trouvé des preuves qu'elle disposerait de deux écrans.



La Switch et la Switch Lite n'en ayant qu'un chacune, on se dit donc qu'il pourrait s'agir d'un nouveau modèle de la console, et peut-être même d'une réminiscence du concept de la DS. Bien sûr, il ne s'agit là que d'interprétation sur un bout de code qui pourrait aussi être obsolète. Il ne reste plus qu'à prendre notre mal en patience en attendant que Nintendo dévoile ses plans.

