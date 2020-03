Hello ! Comme promis, je me lance sur Good Job, la dernière exclue de Nintendo, disponible depuis aujourd'hui sur Nintendo Switch !Dans la veine d'un Untiltled Goose Game, Overcooked, Stretchers, ou plus récemment d'un Moving Out (dont je vous recommande la démo), Good Job est un puzzle game humoristique jouant sur la physique.Sa plus grande particularité, par rapport aux jeux que j'ai cité, est que le jeu est orienté Solo (parfait pour moi durant ce confinement), même s'il dispose d'un mode coopération à tester plus tard.En tous cas, une belle surprise pour moi, qui découvre l'existence de ce jeu aujourd'hui même ! Je chercherais plus d'infos dessus, je pense qu'il s'agit d'un jeu indé à la base, qui a été édité par Nintendo