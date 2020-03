« J’ai entendu des choses fascinantes sur le système d’exploitation de la PS5. Notamment ceci: l’un des pitches qu’ils ont fait aux développeurs est que « jouer à un jeu PS5 devrait être aussi simple que Netflix ». Ils veulent donner aux joueurs l’impression qu’ils peuvent charger le jeu immédiatement et savoir exactement combien de temps une activité donnée va leur prendre. Ils veulent que les gens se sentent plus enclins à jouer par petites rafales plutôt que de ne vouloir allumer la console que lorsqu’ils ont quelques heures à perdre.«

Un récent brevet desuggère égalements d'important changements pour le système d'exploitation de la, faisant tomber les barrières du système d'exploitation et l'accès à une partie de jeu. Le brevet, intitulé "", a été déposé le 19 septembre 2018 et vient d'être publié le 19 mars 2020.En effet, le brevet détaille une méthode qui permettrait aux joueurs de définir un "modèle" pour le lancement d'un jeu. Ces modèles pourraient être utilisés pour continuer à partir de votre dernière sauvegarde ou pour passer directement à la phase deen multijoueur. Les options seraient ensuite présentées directement sur l'écran d'accueil du jeu via l'interface de la PS5, ce qui permettrait aux joueurs de passer directement aux zones les plus fréquentéesActuellement, nous devons lancer le jeu, regarder la courte séquence d'introduction des développeurs et des éditeurs, sélectionner un mode, puis choisir quoi faire dans ce mode. Le brevet de Sony transférerait ces options directement sur le système d'exploitation de la PlayStation 5, de sorte qu'au lieu de devoir lancer le jeu pour sélectionner "Continuer", il suffirait de sélectionner "Continuer" dans la tuile principale. Au lieu de devoir lancer le mode multijoueur puis de sélectionner "Démarrer le matchmaking", vous pourriez passer directement au matchmaking immédiatement via l'interface.Dans un nouveau commentaire sur le Forums ResetEra,de Kotaku a révélé que l’un des arguments que Sony a fait aux développeurs est que “jouer à un jeu PS5 devrait être aussi simple que”.