Et là ça ne rigole plus, les 2 plus gros insiders Italien, les plus connus de tous, affirme que Sony se fou de nous..De sources sûr la vrai puissance de la PS5 est de 9,2 TF.. Les 10,3 en mode boost est une vaste blague selon les informations recueillie par les 2 insiders au près des dev.Un trainement du raytracing obscure.. Avec un gpu rdna2 incompréhensible..Bien sûr la PS5 est un joli monstre de puissance, et les jeux seront sublime mais..Tout est très bien expliqué dans la vidéo.. Ils explique aussi que ce n'est pas la console la plus puissante qui gagne forcément, que du contraire exemple Jaguar64, xbox 1, gamecube.. Mais, Sony doit arrêter de faire croire que la PS5 fera jeu égale avec la XsX.Selon leurs informations, l'écart de puissance serait insolant entre les 2 machines.Désole mais c'est en italien.. Mais je leurs fait confiance ce sont des bêtes dans leurs domaine.Toute les vérités doivent être dites, et Sony doit arrêtez de nous enfumer avec son SSD du turfu.. Procédé quasiment mal honnête.Et c'est pas moi qui le dis, mais des insiders très réputé en italie et d'autre aussi.Sony n'était pas tendre à l'époque avec la xbox one, pour que personne n'oublie jamais