Suite à la publication de la démonstration de Resident Evil 3 Remake, certains ont commencé à fouiller dans les fichiers de cette démo et ont découverts quelques indices sur une potentielle version Switch du jeu. C’est le site Rely on Horror, qui dévoile l’information selon laquelle, ce remake pourrait atterrir sur la console portable de Nintendo.On sait que le jeu sauvegarde automatiquement notre partie lorsque cette dernière est en cours. Des lignes de codes indiquent donc aux joueurs des différents supports, de ne pas éteindre la console lorsque la partie est en cours de sauvegarde. On peut ainsi voir qu’un message est affiché en fonction des plateformes, donc Xbox One, PS4, PC mais aussi Nintendo Switch visiblement.De même qu’un autre message textuelle, qui demande d’aller sur le e-shop de Nintendo pour acheter le jeu l’on suppose. Puisqu’à la fin de la démo, cette dernière propose d’acheter le jeu complet sur les stores des constructeurs. Pour le moment, ça ne reste qu’un simple bruit de couloir puisque Capcom n’a rien avancé concernant cet éventuel portage du jeu.