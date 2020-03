Attention c'est pas pour troller, je pose la question c'est tout.. pourquoi on parle partout de 9,2 TF pour la PlayStation 5 alors que c'est pas du tout ce que dis Sony ?C'est pas compréhensible c'est pas clair c'est 10,3 TF ou 9,2 TF ?Bordel c'est quoi cette histoire de boost mode ? Quelqu'un m'explique clairement ?C'est quoi qui va pas chez Sony.. La communication ne passe plus.Faut vraiment qu'ils se reprennent, espérant juste que tout ça est encore un enfumage de leurs part pour mieux bondir.C'est pas clair sur la toile.

posted the 03/21/2020 at 03:03 PM by giusnake