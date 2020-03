Divers

Correction : À ce jour, nous avons passé plus de 100 000 heures à tester vos jeux préférés de la Xbox One, y compris les jeux Xbox 360 et OG rétrocompatibles existants, sur la Xbox Series X. Bien que nous soyons encore en train de valider, nous pouvons confirmer que des milliers de jeux seront jouables au lancement.

[...]Dans sa présentation, Mark Cerny a donné un aperçu du Top 100 des titres PS4 les plus joués, démontrant ainsi à quel point nos efforts de rétrocompatibilité se portent bien. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous nous préparons à en tester des milliers d'autres à l'approche du lancement.

Tiens comme un air de déjà vu...