Jeux Video

AlorsPour ceux qui sont au chomedu technique ou ceux qui comme ma gueule sont en télétravail, ça se passe comment ?On se fait chier quand même je trouveHier c'était la St PatrickL'année dernière, j'ai terminé la soirée en dormant à un arrêt de bus, ce qui était moins grave qu'un pote qui s'est retrouvé perdu dans un parking en pleurant (le parking, tu peux y caser 12 bagnoles mais il a réussi à se perdre).ça farm sur du jeu ?ça farm en série TV ?ça farm sur pornhub ?Mais plus sérieusement, vous supportez ?Car moi, j'ai parfois l'angoisse qui monte persoJe pensais pas que je supporterais si mal mais voir personne hormis l'aller-retour à la petite supérette en bas...Dire qu'il reste plus ou moins un mois à tenir...