Plusieurs développeurs parlent des conditions de travail difficiles au sein du studio, actuellement en plein crunch.Dans le milieu du jeu vidéo, le crunch est une pratique malheureusement trop courante, obligeant les développeurs à travailler d'arrache-pied jours et nuits avant le lancement d'un titre. Des studios ont déjà été épinglés à ce sujet, que ce soit Rockstar ou CD Projekt, ces derniers se justifiant toujours par la volonté de proposer un jeu de qualité aux joueurs. Alors oui, Red Dead Redemption 2 était « grandiose », et si The Last of Us Part II est au moins aussi bon que le premier volet, il le sera aussi. Mais chez Naughty Dog, tout n'est actuellement pas rose, comme l'a démontré une enquête de Kotaku.Tout est parti d'un incident survenu le mois dernier, alors qu'une équipe de construction a malencontreusement fait tomber un énorme tuyau sur des bureaux, à 21h00 un vendredi soir. Le problème, c'est qu'il y avait encore des employés dans ces bureaux, et même si aucun n'a été blessé, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en pointant l'environnement dangereux dans lequel ils travaillent. The Last of Us Part II sera sans doute un grand jeu, Naughty Dog étant connu pour repousser la limite du détail, mais à quel prix ? C'est la question que se posent les développeurs, et certains se sont entretenus de manière anonyme avec Jason Schreier.