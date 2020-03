Le constructeur annonce en ce 10 mars, journée traditionnelle du Mario Day (NDLR : 10 mars, March 10, Mar10, vous l'avez), une collaboration totalement inattendue entre LEGO et Super Mario. Un teaser nous promet « une bonne dose de fun en perspective... », alors qu'une représentation du héros de la franchise en brique apparaît partiellement.Aurons-nous droit à une série de jouets LEGO Super Mario ? Ou carrément à un jeu vidéo sur Switch par TT Games reprenant l'univers de la saga ? Ou aux deux ? Tous les espoirs sont permis, car après tout, ces deux hypothèses sont loin d'être irréalisables.

posted the 03/10/2020 at 02:17 PM by nicolasgourry