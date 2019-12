Bonjour Gamekyo,Je vous donne mon ressenti sur ce que j'ai vu et lu sur la bête,Tout d'abord le design de la machine : imposant ça donne un sentiment de mega puissance, c'est couillu de la part de Microsoft ça change du tout au tout.Le savant mélange entre une console et une tour de pc.. c'est du génie.Un monolithe c'est presque religieux.la manette : parfaite le bouton de partage super bonne idée c'est vraiment ce qu'il manquait, la croix directionnel améliorée Microsoft a écouter ses joueurs.Plus petite, plus fine, raffiné, un sans faute.La puissance de la séries X : alors là.. c'est le grand mystère pour moi.. oui le slogan c'est la console la plus puissante, mais la plus puissante par rapport à qui ?12 teraflops mais c'est pas vraiment confirmé.. 4 fois plus puissante qu'une Xbox One X ça veux rien dire.. 8k 120 fps personne n'y crois.. GPU signé AMD.. SSd.. en bref ça reste flou tout ça.avec :Variable Fresh Rate (VRR) pour améliorer la netteté des mouvements en ajustant constamment la fréquence d’actualisation des images envoyées par la source vers l’écran ;Variable Rate Shading (VRS) ou une technologie brevetée qui permettrait aux développeurs d’améliorer le framerate en jouant sur la résolution d’une partie de l’image ;Auto Low Latency Mode (ALLM) qui permet à un téléviseur compatible de basculer automatiquement en Mode Jeu ;Dynamic Latency Input (DLI) pour une meilleure latence ;Ray tracing pour des effets lumineux plus réalistes.Le prix de la console ? alors là..La Xbox séries X base quasiment toute sa com sur sa puissance brute, je prie pour Microsoft et Phil Spencer que la console à sa sortie est plus puissante que la PS5.. sinon ce sera encore un bashing mérité cette fois ci.La présentation de Hellblade 2 : Alors là, ça ne ressemble pas à Microsoft.. le trailer est sombre, dérangeant, sale, à croire que Microsoft s'adresse direct au hardcore gamer, la série X c'est pas la console à ta petite soeur non.. le jeu est juste incroyable graphiquement, à tel point que le premier jeu PS5 qu'on ai vu passe pour un jeu de l'ancienne gen.Personne ici ne peut nier que Hellblade 2, donne une envie folle de se procurer la Xbox Séries xLa console est dispo le jour de sa sortie avec le Gamepass.. Donc day one je pourrais jouer certainement à halo Infinite, Forza 8.. des milliers de jeux Xbox, Xbox360, XboxOne !! full rétro même avec les manettes de l'ancienne gen.Le Xcloud la xbox séries X est optimisé pour.Donc voilà mon ressenti, je ne sais pas vous, mais moi c'est day one à moins que Sony frappe encore plus fort, et c'est tout le mal que je souhaite à l'industrie du jeu vidéo.Microsoft a coupé l'herbe sous les pieds de Sony avec cette annonce surprise, impatient de voir la réaction en face.bien à vous,Giumega-cd