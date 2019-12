Hello ! Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur ce Batman The Telltale Series, donc je me permets de reposter un article plutôt que de faire un commentaire sur mon article original, histoire de mettre les choses au clair.



C'est un simple avis + let's play de mon expérience sur les premières minutes (enfin je pense avoir fait environ 1/2h de jeu), ceux qui veulent un test complet, il faudra repasser !







Hey ! Après avoir hésité, je me suis pris Batman The Telltale Series suite à des conseils sur Gamekyo !



Premier retour :

- C'est du Telltale tout craché, avec ses défauts et ses avantages

- Ce n'est pas pour tout le monde : seul ceux qui s'interessent à Batman y trouveront leur compte

- En effet, le jeu doit être vu comme une BD Interactive (ou un film d'animation soft) qui mise sur son univers, son ambiance et sa narration.

- Pas de gameplay à proprement dit, et si vous êtes alergique aux QTE, fuyez.

- Les expressions des personnages sont d'un autre age, mais si vous prenez le jeu comme une BD interactive, c'est pas du tout gênant. C'est pas pire que les autres jeux Telltale quoi.

- Comme dans tous les Telltale, le choix semble être une illusion.



Bref, si vous aimez les comics Batman, la série Animée et les films, c'est une façon de relier tout ces univers sur Nintendo Switch ! Notez que cette version se joue parfaitement en nomade, sans ralentissements, avec des sous-titre que l'on peut adapter en taille.



Bref, pour moi, c'est un feu vert ! Pour le second épisode... Je ne le commencerais que quand j'aurais terminé celui-ci. Voila !