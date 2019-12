Xboxar

Le choix du nom a toujours été en rapport avec ce que nous pensions être les capacités de la console. La Xbox 360 se portait sur l’expérience de divertissement autour de la console, et cette console était au centre de cette expérience. La Xbox One, si vous vous souvenez bien, c’était le « tout-en-un ». Ces noms ont été choisis en fonction des objectifs de la console. Phil Spencer, responsable de la branche Xbox.

Le journalistedu site Stevivor décide de s'entretenir avec Phil Spencer à l’occasion du dernier X019 de Londres afin d'obtenir davantage d'informations sur la future dénomination du Project Scarlett. Depuis la sortie de la Xbox One, il n'est plus question de Xbox 720 ou même de Xbox Two, nous ne savons donc pas vers où la société américaine compte s'orienter pour nommer son nouveau projet. Mais Phil Spencer décide de nous laisser un indice.