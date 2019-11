Petite découverte en live de The Stretchers, sorti "d'on ne sait ou" et disponible dès maintenant sur Nintendo Switch au (doux ?) tarif de 20 € ! Je l'ai découvert lors d'un live et...







Je suis sceptique. Déjà en solo, oubliez le jeu clairement. Le côté Crazy Taxi ? Oubliez le aussi, la physique est beaucoup trop lunaire pour cela. Le côté Animal Crossing pour le monde sur une petite sphère est sympa mais n'apporte rien. Alors que lui reste-t-il ?



Et bien, si vous avez à la maison une femme qui n'aime pas les jeux vidéos, vos parents, ou bien encore des portes qui aiment parcourir un jeu avec vous en sirotant une bière, que vous avez terminé snipperclips, overcooked, overcooked 2, Degrees of Separation, Resident Evil 6, Resident Evil 5, Rico, Trine 1, 2, 3 et 4, Unruly Heroes, Guacamelee 2, Deru et j'en passe, et bien sachez que c'est un nouveau jeu qui utilisera très bien le concept de "2 joy-cons et c'est parti pour jouer avec la première inconnue dans la rue" qui est l'essence de la philosophie de la Switch !



Un titre sympa à avoir dans sa ludothèque, même si, de ce que j'en ai joué, j'aurais conseillé d'attendre une petite promo car le concept semble répétitif (après tout est relatif, Overcooked est répétitif mais ca ne l'empêche pas d'être un des best game ever en coop).