Let's Play

Bon, bah, ça aura été vite, j'ai pu mettre les mains en exclusivité mondiale (non je déconne, j'en sais rien en fait) à Polyroll, un jeu de plateforme qui "copie" Sonic, mais en fait, il est plus interessant qu'il en a l'air... Pour ceux qui aiment s'arracher les cheveux xD !Le jeu est vendu 8,99 € sur l'eShop de la Nintendo Switch. Il accompagnera à la perfection votre Nintendo Switch Lite. Une version PC sera également disponible, à l'image de Death Stranding, un jeu créé par Kojima Production et qui sera lui aussi disponible sur PC dès l'été 2020, et entièrement réalisé par le studio du célèbre Hideo Kojima, connu pour avoir fondé la série Metal Gear Solid dont l'apogée fut l'exceptionnel Metal Gear Solid V The Phantom Pain.