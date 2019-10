Asphalt 9 débarque sur Nintendo Switch demain ^^ ! Et je dois avouer que si je n'étais pas du tout au courant de l'évolution de la série Asphalt, je me suis surpris à trouver un jeu plutôt bien fini, avec un aspect "Pay 2 win" au final assez effacé, pour peu que vous sachiez gérer votre garageLe jeu sort demain sur Nintendo Switch, et sera gratuit pour tous! Un pack "démarrage" à 20€ est également disponible, mais je ne suis pas sûr qu'il soit indispensable (après le jeu reste vraiment sympa et à 100% arcade).Désolé pour mon anglais de merde, aucune idée de ce qui m'a pris d'avoir voulu faire une vidéo anglais/français.