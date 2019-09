Et c'est Maxime Shao qui le dis..Pour lui il y a un léger downgrade du jeu par rapport à la démo de l'e3..Il dis que le jeu est beau, dans le haut du panier sur cette gen, mais.. ça reste juste correct pour un triple A.En comparaison Red Dead 2 l'a beaucoup plus impressionné même si le jeu est un open world, et qu'il est sorti avant.Rien de grave mais voilà quoi.. sacré MaximeLa vidéo preview en question :

posted the 09/28/2019 at 10:52 AM by giusnake