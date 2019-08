Control est un jeu étrange, tout à fait singulier et terriblement envoûtant. Une oeuvre à part qui marque un nouveau point d'orgue dans l'histoire de Remedy après un Quantum Break qu'on préfèrera laisser sur le banc de touche. C'est un shooter à la troisième personne comme on en a connu beaucoup chez le studio finlandais, certes, mais c'est surtout l'aboutissement d'une formule qui est enfin arrivée à maturité. Bientôt dix ans plus tard, les promesses de Alan Wake et Quantum Break sont plus que jamais tenues dans Control, qui réussit aussi bien sur le plan de la proposition artistique que dans ses phases d'action profondément jouissives. C'est comme si les chemins d'Inside, de X-Files et Max Payne se croisaient alors qu'ils n'auraient jamais dû le faire et pourtant, le résultat n'est pas fruste pour un sou. Quelques soucis techniques et une petite poignée de sections plus répétitives pourront nous sortir du trip, mais n'altèreront en rien les qualités du jeu qui s'inscrit d'ores et déjà comme l'un des titres les plus marquants de cette année. On dit souvent que ce n'est pas la destination qui compte mais le voyage. Ici, ce sont les deux.Test en libre acces https://www.gamekult.com/jeux/control-3050878819/test.html