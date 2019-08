Digital Foundry test le jeu Control sur consoles.



Premièrement la résolution des versions console :



Xbox One : 1280x720p



PS4 : 1600x900p



PS4 Pro : 1920x1080p



Xbox One X : 2560x1440p



Et les performances du framerate des versions consoles et assez désastreux sur Xbox One et PS4, la PS4 Pro un peu mieux mais sans plus et la version Xbox One X serais la meilleure mais pas parfaite non plus. J'espère que le jeu aura des mise a jour pour corriger des bugs et problème de performance.