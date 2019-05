JeuActu

Présent lors d'un événement londonien consacré à Devil May Cry 5, le réalisateur Hidaki Itsuno s'est exprimé sur le sujet dans le cadre d'une interview accordée à VG247. "", a-t-il déclaré.Si notre confrère lui a fait remarquer que Final Fantasy VII n'était jamais sorti sur une machine de Kyoto (Cloud Strife est bien présent dans Super Smash Bros. Ultimate), Itsuno-san lui a alors rétorqué que la série a longtemps été associée à Nintendo avant de débarquer sur PlayStation."C'est donc bien ça, a ajouté Hidaki Itsuno.PS : l'article date du 8/02/2019Depuis nous avons eu l'annonce de Devil May Cry sur Switch...sachant que le jeu est annoncé pour l'été et qu'il y a bientôt l'E32019 (le moment le plus opportun pour faire une annonce d'un nouveau personnage dans Smash Bros)...alors pur coïncidence ou pas, là est la question.