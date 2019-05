Gameblog

Une fois de plus c'est encore l'hebdomadaire nippon Famitsu qui a obtenu la primeur de ces nouvelles informations. Le magazine nous rappelle si besoin que deux modes de jeux cohabiteront une fois de plus : le mode Classic, et son permadeath cher à la série, et le mode Casual, qui vous permettra de voir vos troupes tombées sur le champ de bataille, ressusciter comme par magie.L'une des véritable nouveautés de cet épisode réside sans doute dans: étudiants de leur état, vos troupes devront passer un examen (qui a dit "Persona 5" ?) pour diversifier leurs approches. Et pour ceux qui ne se planteront pas aux partiels, la récompense est double, puisque pour une fois, le niveau de vos personnages sera conservé, ainsi que le maniement de leur arme. Encore mieux, il sera possible de revenir à une classe antérieure, histoire de gagner en réactivité dans se fader de nombreuses séances de levelling.L'affaire se corse en revanche un peu lorsque l'on découvre, qui laisse éventuellement supposer que celle-ci ne serait plus forcément automatique, comme dans les précédents Fire Emblem. Côté vie estudiantine,en dehors des escarmouches, histoire de renforcer vos liens affectifs avec certains camarades, ou vous perfectionner dans un domaine, sachant qu'il faudra tenir compte du temps qui passe, comme dans la vraie vie. Oui, Persona 5, on a entendu.