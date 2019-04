Jeux Vidéo

Selon les 1eres infos, la Playstation 5 serait plus puissante que la Nintendo Switch !- La Switch est équipée d'une puce Nvidia Tegra personnalisée par Nintendo, avec 256 coeurs, une fréquence de 1 GHz, et elle est accompagnée d’une carte graphique avec une sortie maximale de 2 GHz.- La Playstation 5, d'autre part devrait avoir un processeur AMD Ryzen de troisième génération sous le capot, composé de huit cœurs reposant sur la microarchitecture 7nm Zen 2. Elle disposera également d’un GPU basé sur la série AMD Radeon Navi, cette puissance rendra possible par exemple l’utilisation du Ray-Tracing. La puce AMD comprend également une unité personnalisée pour de l’audio 3D immersif.Playstation 5. Mais comme dit le proverbe "Sans maîtrise, la puissance n'est rien"- La Switch lorsqu’elle est connectée à la TV, a un affichage de 1080p, mais propose une configuration console "portable" avec son propre écran (6,9 pouces) il est d’un maximum de 720p.- La 4K sera sûrement la résolution supportée de base de la console, mais il a été confirmé que la Playstation 5 prendra en charge les résolutions 8KSwitch avec sa configuration 2 écrans, et comme dit le proverbe : "Deux vaut mieux qu'un tu l'auras."- La Playstation 5 pourras fournir aux joueurs des capacités VR via PlayStation VR de la Playstation 4 qui sera rétrocompatible (mais rien n’exclue l'arrivé d'un PlayStation VR 2 plus puissant)- La Switch a un casque de réalité virtuelle en carton à monter soi même via la gamme Nintendo Labo. Des petites expériences sont déja disponible, et d'autres à venir (mode VR de Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Odyssey)Ex aequo. D'un coté on ne se lasse pas des vidéos 360 de rollercoaster sur Youtube avec le PlayStation VR, de l'autre on peut facilement dépasser les 190 heures de jeux avec les expériences fournis avec le Kit Labo tellement elles sont passionnantes- La PlayStation 5 / PS5 devrait donc (logiquement) être rétrocompatible avec les jeux PS4, PS4 Pro mais aussi PlayStation VR- En plus des jeux spécifiques Switch, la console possède beaucoup de portages de jeux de la ludothèque Wii U et eshop Wii U: Switch et sa "rétrocompatibilité" Wii U déjà existante !Difficile de partager entre les deux plate formes, l'une est déja sortie, l'autre devrait arriver fin 2020... Et si la solution serait de prendre plutôt la future XBox Scarlett ?