Salut à tous, je partage cette vidéo de Carole Quintaine et Siphano que je trouve intéressante. Visionnez et donner vos avis, débattez dans les commentaires.Personnellement je trouve également OOT au dessus de BOTW. OOT propose quand même un vrai un scénario a suivre (et on peut quand même se balader ici et là et faire de l'annexe hein), de nombreux donjon unique, avec chacun un thème visuel, musical et au niveau des mécaniques. Des boss variés et bien en accord avec les donjons et le lore de l'univers. Là où BOTW reste tellement axé sur son gameplay et sa physique qu'il oublie de rendre son contenu intéressant et plus travaillé, le tout reste trop léger à mon goût et aurait mérité plus de profondeur.PS: on est pas ici pour parler de Carole Quintaine ou Siphano alors si vous n'êtes pas assez mature pour passer outre et écouter un débat argumenté, passez votre chemin, merci.