Phil Spencer, mon nouveau gourou. Doublure officielle de Matt Damon.

La vache, j’ai l’impression de faireJe vois déjà les regards interdits, les questions posées à demi-mot, sur un air gêné…C’est fou. Mais plus sérieusement, j’entends d’ici la nuée de fanboys se mettre à hurler :ou encoreN’empêche que je me suis lancé. J’ai débranché ma jolie PS4 Pro, après l’avoir formatée pour lui laver le cerveau (oublie-moi, ma belle, ça vaut mieux…) et je l’échange contre une. Ouais. La question qui brûlera certainement les lèvres des millions de personnes (au moins) à lire cet article est sans aucun doute : « pourquoi ? ». Eh bien la réponse vous paraitra sans doute débile, et pourtant, elle commence comme ça :. Microsoft a commencé à avoir mon attention quand ils ont annoncé cette feature. Comme beaucoup, j’attendais de voir la suite, parce que, bon… C’est beau les promesses, mais faut voir après si elles sont délivrées correctement. Et force est de constater que les mois suivants leur ont donné raison :. Le modèle de rétro qu’ils proposent m’apparait même encore aujourd’hui comme un truc absolument impossible, une sorte d’aberration. Pas sur le plan technique, mais commercial. Quoi ? Comment ? Si on a encore des vieilles galettes Xbox, on peut les mettre dans la console, et on se retrouve à jouer à notre bon vieux jeu, comme ça, gratuit,(et pas qu’un peu, putain !), pour passer plus en douceur sur les standards actuels ? Pardon ?!!C’est là qu’on se dit que. Oui, Microsoft est à la peine sur cette génération, on le sait. Ils ont fait un putain de faux départ, qui les a coulé dès le début, avec une console moins bien pensée, moins puissante et trop chère. Mais qu’est-ce qu’ils ont donné, depuis, pour se refaire une image ! Pour récupérer leur honneur ! Les mecs ont rien lâché, encaissé coup après coup, ont gardé la tête haute, et n’ont pas cessé de se retrousser les manches. Ils ont taillé comme un diamant brut la qualité de leur hardware (la gamme S et X), optimisé au maximum la qualité de leur service (dont cette fameuse rétrocomp’), acheté des studios à la pelle...Alors oui, oui., aujourd’hui. La gen est quasiment finie, la bataille aussi. Les dés seront relancés sur la gen suivante (et là, pour le coup, je pense que Microsoft va frapper très, très fort). Quantitativement parlant, le nombre de AAA exclusifs est tout simplement démentiel sur PS4. Et la qualité y est aussi, donc on ne peut vraiment pas critiquer cette victoire, à moins d’être mauvaise langue.C’est d’ailleurs ce qui m’avait poussé dans les bras de ma petite PS4, puis de sa sœur la PS4 Pro. Oui, je sais, normalement, les sœurs, c’est interdit. Mais… Voilà les arguments, en ce qui me concerne, qui ont fait le match, à l’époque., également (rigolez pas). Mais c’était rude pour moi, parce que sur la gen précédente, je jouais sur tout, surcomme sur(la, aussi, tiens) (pis laaprès.). Je suis fanboy de rien du tout, moi. J’aime les jeux, c’tout. D’ailleurs, la 360 était sans doute, quand j'y pense. Mais là, maintenant, la vie d’adulte responsable, tout ça, tout ça… Plus autant de thunes qu’avant à mettre dans les jeux, plus autant de temps qu’avant pour jouer. Donc fallait choisir (on m’a forcé). J'ai pas pu prendre les deux, j'ai dû trancher entre Sony Et Crosoft. Et j’ai pas regretté. J’ai adoré jouer sur PS4, je suis un fan absolu du PSVR, limite télévangéliste du truc,Mais bon, voilà :, pour moi. Et je ne supporte pas la version Steam de ce jeu. Alors, à ceux qui penseraient que c’est dingue de tout balancer pour rejouer à un putain de vieux jeu, je m’empresserai de préciser que ce n’est bien sûr pas la seule raison., ça a été le déclic, finalement. Mais c’est toutqui me manque. Et surtout, putain,. Et. Ouais, je sais, c’est pas original,, tout ça, oui… Mais sans déconner, pour moi, ces jeux, c’est la trinité de Microsoft. Leurà eux. Et quand j’ai choisi la PS4, j’ai vraiment dû trancher entre eux et Nathan Drake. Et autant j’ai kiffé Uncharted, autant le Master Chief me manque, bordel.Donc, je craque, pour une. Je vais pourvoir me faire le premier Red Dead Redemption enavant d’attaquer le second. Parce que ça aussi, c’est dingue. Je reviens deux secondes sur la qualité de cette rétro, dont je pense que la plupart des gens qui jouent ailleurs n’ont pas conscience. C’est pas juste une simple compatibilité, on estsur un nombre incroyable de jeux. Par exemple, la manière dont certains jeux 360 ont été uppés sur One X est juste dingue. Prenezsur X, c’est un vrai remaster, le truc. Normalement, tu raques, pour ça. Mais là, non, tu remets ta vieille galette, et hop. Ça te télécharge gratuitement la nouvelle version du jeu, toute belle, et c’est bon, c’est cadeau. C’est du service, pour les fans.. Putain, on se sent aimé, quoi. Je le répète : c’est beau d’être challenger, ça force les constructeurs à faire des efforts, à se la jouer humble et à tout donner.Alors, je suis pas totalement fou, non plus. Autant je m’en balance de me débarrasser d’une bécane (c’est juste une machine), autant. Bah oui, et c’est là d’ailleurs toute l’essence du pari que je fais aujourd’hui : je suis convaincu que. Je ne vois pas comment Sony ne pourrait pas s’aligner. Donc, comme je sais que comme un con, je me ruerai sur la PS5 quand elle sortira, je pourrai continuer mes petits jeux, tranquillou, dessus. Je suis même sûr que je pourrai y brancher mon vieux PSVR v1, en attendant la sortie du 2. Et puis, si c’est pas le cas, j’en serai quitte pour racheter une, le genre de modèle cheap qu’on sort en fin de gen mais qui fait le taff, et qui sera de toute façon moins cher que le prix auquel on me reprend aujourd’hui ma PS4 PRO (300 € pour l’achat d’une X. Tu rajoutes les manettes et deux conneries, t’as ta console). Donc, c’est pas aussi bête que ça en a l’air, le calcul. Mais qu’on se comprenne bien : je ne prétends pas qu’une console est meilleure qu’une autre. A la base, elles ont toutes des qualités. Je fais juste une transition. Et tant pis pour Ghost of Tsushima et Last of Us 2, j’y jouerai sur la Five.L'avantage de revenir chez Xbox en fin de gen, c'est aussi que le "y'a pas de jeux" ne me touche pas, vu tout ce que j'ai à rattraper des années précédentes (donc les Gears, Forza et tout ça...). Et les titres multi continuent à sortir sans problème dessus, donc c'est pas non plus renoncer à la vie que de se séparer de sa Play.Et donc voilà, c’est ma retraite à moi. J’ai décidé d’aller passer la fin de ma v… de la gen sur One X. Premier jeu que j’ai récupéré (à 7€, neuf !) :Des années qu’il me fait de l’œil, celui-là. Une vieillerie, sans doute, mais je pense que je vais passer beaucoup de temps à m'amuser sur des vieilleries en méga HD, en attendant la gen prochaine. Red Dead, les Kotor, Conker, et toute ma ludothèque 360 (dont bien sûr un nombre incalculable de jeux que j'ai jamais pu vraiment retourner, donc c'est l'occasion).Jouez bien.Ne vous tapez pas dessus.Vous êtes tous magnifiques.LoveBobo