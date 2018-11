Le chiffre d'affaires dea augmenté depar rapport à l'année passée, un record parmi les 10 plusgrandes sociétés dans le domaine des jeux vidéo.Selon une nouvelle analyse du marché des jeux vidéo, les trois principaux acteurs du secteur des consoles ont réalisé d’énormes revenus au premier semestre 2018.etont enregistré une croissancede leur chiffre d’affaires de plus depar rapport au premier semestre de 2017.Le chiffre d'affaires dea augmenté de, passant de 1,2 à 1,5 milliard de dollars, principalement en raison dela forte gamme de titres performants de ses fisrts party.n’a pas non plus fortement négligé l’un de ses premiers jeux de société depuis la sortie de la Switch, ce qui a entraîné une augmentation des revenus par unité vendue.a amélioré deson chiffre d'affaires lié aux jeux vidéo, passant de 3,7 à 4,4 milliards de dollars,principalement grâce à l'intérêt du Game Pass, permettant à lade mieuxmarcher avec les jeux tiers et le Xbox Live.La Xbox One X devient tout doucement la console de choix des utilisateurs qui recherchent des graphismeset des détails de la plus haute qualité pour leurs jeux tiers sur consoles, la version récentedeen est le parfait exemple.a enregistré la plus forte croissance annuel des trois dernières années, avec une hausse massive depar rapport à l’année dernière, passant de 4,4 à 6,1 milliards de dollars. À l'instar de Nintendo,a continué de lancer desséries de titres de très grande qualité comme Detroit Become Human, Spider-Man ou encore God Of War.Pour finir, l'éditeur et développeur de jeux chinoisest en tête de liste en raison de sa forte présence en Chine ainsi que de ses investissements internationaux supérieurs aux attentes.