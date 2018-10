"Journaliste" devant un jeu Rockstar







Les joueurs semblent beaucoup plus critiques eux...





... En attendant d'autres retours...

"Journaliste" devant un jeu RockstarLes joueurs semblent beaucoup plus critiques eux...... En attendant d'autres retours...

... Ce serait pas un peu d'latout de même?Autant la réalisation est une réussite totale (avec une qualité d'images parfaite, un jeu fluide, des effets météorologiques et lumineux bluffants, sur PS4 normale), avec un monde vivant comme jamais on a pu le rencontrer dans un JV, autant levient péter tout ce somptueux travail: entre Arthur qui se déplace tel un porte-avions dans le Vieux Port, la latence de l'enfer qui ferait passer un neurasthénique pour un foudre de guerre et plein de choix complètement pétés (impossibilité de courir dans le camp, des boutons non expliqués..), t'as juste envie d'être pendu par le premier shériff qui passe quand tu joues.Ce qui amène à toutes ces notes de malade mental sur les divers sites ces derniers jours: les journalistes qui ont testé le jeu sont-ils tous des amoureux cachés des jeux narratifs où la manette est accessoire? Ou bien des vieux moutons incapables de résister à laet la renommée de certains studios?Le jeu étant en effet effectivement quasi parfait sur le plan technique, de la réalisation, mais avec unet des sensations qui viennent malheureusement gâcher cette immersion, et proprement honteux. Quel gâchis...RDR2, ou un étron enveloppé dans le plus sublime papier cadeau que tu n'ais jamais vu