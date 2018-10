Sony possède :- Uncharted 4 (2016)- Uncharted The Lost Legacy (2017)¤ Le studio californien développe actuellement le très attendu The Last of Us Part II très probablement pour fin 2019.◇ Effectif : ~ 365.- God of War (2018 )¤ Santa Monica Studio pourrait également se scinder en deux équipes dont l'une se concentrera sur la licence God of War (le prochain God of War pour la PS5) et l'autre sous la direction de Cory Barlog, pour le développement d'une nouvelle licence qu'il souhaite tant. (Source : http://www.gamekyo.com/blog_article420447.html)◇ Effectif : ~ 250.- Killzone Shadow Fall (2013)- Horizon Zero Dawn (2017) + DLC solo The Frozen Wilds (2017)¤ Guerilla Games a probablement commencé la production d'une suite à Horizon pour la PS5 vu le succès critique et commercial de Horizon Zero Dawn.On évoque également qu'un nouveau Killzone pourrait être dans les tuyaux chez Guerilla Games.◇ Effectif : ~ 250 (prochainement ~ 400)En effet, Guerrila Games va prochainement déménager pour un studio plus grand et plus spacieux et souhaite doubler ses effectifs et posséder au minimum 400 développeurs permanents (250 actuellement) pour ainsi travailler sur plusieurs projets simultanément avec des temps de développement beaucoup plus rapide.- Infamous Second Son (2014)- Infamous First Light (2014)¤ Le studio américain développe actuellement Ghost of Tsushima (2019/2020 ?)◇ Effectif : ~ 188.- Gran Turismo Sport (2017)¤ On sait que le studio est déjà en train de développer Gran Turismo 7 qui sortira soit pour la fin de génération PS4 ou pour le lancement de la PS5.◇ Effectif : ~ 140.- Tearaway Unfolded (2015) en collaboration avec Tarsier Studios.¤ Le studio développe actuellement Dreams prévu pour 2019.◇ Effectif : + 50.¤ Le studio développe actuellement Days Gone prévu pour 2019.◇ Effectif : + 130.- Playroom VR (2013 / ASOBI)- Knack (2013 / Team A)- Knack 2 (2017 / Team A)- Bloodborne (2015 / From Software)- The Last Guardian (2016 / Team Ico)- Astro Bot Rescue Mission (2018 / ASOBI)¤ Aujourd'hui Japan Studio dispose d'une multitude d'équipes de développement (7 Team)Et chacunes (sauf l'équipe ASOBI) sont en train de développer des jeux qui ne sont pas encore dévoilés.◇ Effectif : + 400.- Gravity Rush 2 (2017)¤ Peu après Gravity Rush 2, l'équipe de Keiichirou Toyama a commencé le développement d'un nouveau projet. Il faudra attendre la toute fin de cette génération voir le début de la prochaine pour découvrir le projet de cette équipe.◇ : Effectif : + 50.- MLB The Show 2014.- MLB The Show 2015.- MLB The Show 2016.- MLB The Show 2017.- MLB The Show 2018.¤ MLB The Show 2019 doit être en préparation.◇ Effectif : + 90.¤ Le studio (la taille d'un petit studio indépendant) développe actuellement Concrete Genie prévu pour 2019.◇ Effectif : Inconnu.- The Playroom en collaboration avec Japan Studio (2013)- SingStar : Ultimate Party (2014)- PlayStation VR Worlds (2016)- The London Heist (2016)- SingStar Celebration (2017)¤ Le studio londonien développe actuellement Blood and Truth, un jeu PS VR AAA. La date de sortie est encore inconnue.La Team Soho dont son dernier jeu remonte en 2006 est Gangs of London sur PSP et qui est le père de la licence The Getaway, doit probablement travailler sur quelque chose.◇ Effectif : ~ 300.¤ Un studio de développement créé en 2015 basé à Manchester uniquement dédié à la PS VR.Il développe actuellement un nouveau jeu AAA pour la PS VR.◇ Effectif : Inconnu.¤ Récemment Sony a ouvert un nouveau studio de développement à San Diego et recrute afin de bosser sur un nouveau jeu en collaboration avec un autre studio interne de Sony (Naughty Dog apparemment) il se murmure que ce nouveau studio de développement prendra en charge la franchise Uncharted (délaissé par Naughty Dog)◇ Effectif : Inconnu.: il est surtout chargé de superviser les jeux développés par des studios internes ou proches de Sony. Le studio a participé au développement de la plupart des titres issus des franchises SOCOM : US Navy Seals avec Zipper Interactive, ou encore Sly Cooper avec Sucker Punch Productions. Il pourrait superviser Sly 5 qui serait en développement et développé par Sanzaru Games.: il est chargé d'aider les studios internes ou proches de Sony dans la production de jeu.Il a aidé dans la production de jeux tel que Spider-Man (avec Marvel et Insomniac Games) et Farpoint (avec Impulse Gear): une structure basée à Liverpool qui a comme objectif d'aider les studios internes de Sony. Par exemple l'un des derniers titres où ils ont apporté leur soutien était le remake de Shadow of the Beast développé par Heavy Spectrum Entertainment Labs.