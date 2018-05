1) Les boutiques s'approvisionnent sur Ebay.

2) Ce ne sont pas des enchères, c'est une loterie.

3) Un objet mis à prix à 1 euro n'atteindra ainsi jamais son plein potentiel de vente.

[g ]4) Vendre en lots peut décupler les prix.[/g]

5) Il existe des créneaux horaires/hebdomadaires pour maximiser les ventes.

6)Les emmerdeurs sont une aubaine.

7)Offrir les frais de port permet de vendre plus cher, frais de port inclus. Il paraît.

Il vous faut un cahier des charges.

10) Ne pas baisser les prix si les jeux ne se vendent pas

11) Attention aux snipers

14) Insistez sur le fait que votre objet est mieûx que ceûli des aûtres.

Allez, pas d'intro.Il ne faut pas croire les revendeurs boulevard Voltaire qui refusent de vous donner une estimation par mail ou téléphone. J'ai livré à des pros et j'ai aussi vu des pros enchérir sur mes ventes. Je doute aussi que certains soient assez riches pour chercher à acquérir pour 500 euros de jeux en un seul jour et d'être de toutes les enchères en même temps et d'enchérir automatiquement à +60% du prix en cours sur plusieurs annonces. On dit que ce sont des enchères truquées avec les copains qui enchérissent, mais non, moi je n'ai pas fait ça. Ce sont des pros qui savent ce que valent votre came.Quand on vous réclame d'apporter le jeu en boutique pour estimation, leur but est de vous faire venir à eux. Si vous venez avec votre jeux dans votre sac, vous êtes déjà perdant. Vous vous êtes déplacé.Ils vous demandent DE LEUR LAISSER VOTRE JEU QUELQUES HEURES pour qu'ils puissent le tester. Et puis quoi encore ? Prétexte : Il faut vérifier son authenticité, le code produit, le code barres, la version, le fonctionnement, les rayures, la notice, lécher le plastique pour savoir d'où venait le vent quand il a été déballé, etc.Tu leur dis : je l'ai acheté en France et il est resté dans un carton dans le grenier pendant 20 ans nickel, il est NEUF. Ben ça leur suffit pas. Et comme t'as 320 jeux à vendre, c'est une guerre d'usure. File tes jeux, va te promener comme un péquenaud à perdre ton temps, et reviens dans 5 heures. Pendant ce temps ton jeu il est dans un tiroir avec un prix de 150 balles déjà collé dessus, et on t'en offre 5 euros à prendre ou à laisser quand tu reviens.Et si tu reprends ton jeu, t'es pas sûr qu'il ait pas été dépouillé avec une notice qui a des crottes de nez collées dessus en place et lieu de ta notice nickel. Je dis pas que les Voltaire font ça, mais si le soupçon ne va que dans un sens, c'est injuste. Surtout que tu es, en essence, leur fournisseur.Histoire vraie, en 2015, je demande combien une boutique reprend Zelda Collector Gamecube, le jeu promotionnel ultrarare uniquement distribué par le programme étoiles Nintendo contre 5000 étoiles (soit 20 jeux GameBoy Advance quand même).- 50 euros.- Mais vous en avez un à 100 euros dans la vitrine là.- Acestcommeçaonadeschargesnousmonsieurblabla.Je mets ce Zelda en vente sur eBay. Il est parti pour plus que le mec demandait dans sa vitrine. Plus. Oui, plus. Encore. Non, je dis pas le prix, c'est indécent.Et le mec a le culot de te dire qu'il lui faut 2 heures pour réfléchir s'il te le reprend 50 boules.C'est une loterie, et les gens sont de plus en plus malins à ce jeu. Le but est de miser le moins possible tout en étant gagnant à coup sûr au prix misé.Or, plus les enchères sont nombreuses de la part de nombreux enchérisseurs, plus les prix enflent. On attend donc le dernier moment, on temporise, et les prix restent bas.Plus les enchères sont nombreuses de la part de nombreux enchérisseurs, plus les prix enflent. On attend donc le dernier moment, on temporise, et les prix restent bas.Pour un vendeur, il s'agit de demander le prix qu'il veut tirer du jeu dès le départ.Alors là, ne me demandez pas pourquoi, mais si vous vendez Pokémon Rouge et Bleu ensemble, ou Metroid Fusion et Zero Mission ensemble, alors ils se vendront plus cher que si vous les vendiez séparément. Pareil pour les full set comme les 4 main Final Fantasy sur PSOne, ou alors les 4 Crash Bandicoot. Hallucinant. Et ça peut vraiment monter très haut.Si vos enchères se terminent un samedi soir entre 18h et 21h, il paraît que vous avez plus de chances de vendre et plus de chances de vendre bien. A contrario, chasser les annonces qui se terminent au milieu de la nuit pour X raisons (là où le jeu se trouve - fuseaux horaires...) peut vous permettre de faire des affaires.Vous pouvez trouver que les gens sont maniaques, mais c'est parfois valable de perde du temps pour une personne à refaire toutes vos photos si on peut recycler l'échange pour le répercuter sur toutes ses ventes.Plus les mecs vous envoient des questions, plus ils vous donnent des indices sur ce qui est recherché. Par exemple, je prenais des photos de mes jeux GBA de face et de dos, mais les collectionneurs veulent qu'on les prenne dans toutes les positions. L'enchérisseur potentiel a enchéri immédiatement. Il m'a aussi demandé de lui envoyer les photos sur son adresse perso, parce que sur eBay, on ne voit pas bien. Ce qui est faux, on voit très bien. J'ai donc eu l'idée de rajouter les photos qu'il m'a réclamées à mon annonce. Et non seulement il a enchéri, mais tout un monde s'est précipité sur le jeu et il s'est vendu à un prix stratosphérique. Il manquait la bonne info.Pourtant, j'avais dit qu'il était nickel, aucune trace.Plus vous avez de questions et plus les gens sont chiants, plus votre jeu se vendra cher. Alors, souriez!Les gens achètent plus volontiers s'ils savent qu'ils recevront le jeu dans un délai le plus court possible et qu'on leur dit que le transport est gratuit, ce qui n'est jamais vrai. Mais bon. C'est eBay qui le dit. La différence peut s'élever à 11% du prix de vente final.Egalement, vous pouvez offrir une assurance optionnelle pour l'acheteur, ce qui est très sécurisant quand ils ont mis 350 balles dans un lot de jeux en emballages carton comme sur N64 ou GBA.Seulement voilà, je ne suis pas sûr que les clients soient les bénéficiaires. Et Paypal prend en charge le remboursement du client en cas de perte ou de défaut/tromperie.Mais, quand on met l'option assurance à 4 euros pour une assurance jusqu'à 200 €, certains clients la cochent. Bon, pas les cloches qui achètent pour 30 euros d'objets, of course, mais pour des articles qui coûtent dans les 150, l'option est dispo, ils la cochent.Ergo, les clients sont prêts à dépenser plus pour des assurances dont ils ne sont pas les bénéficiaires directs. Vous me direz, ils ne sont prêts à mettre plus QUE si cet argent est dédié à l'assurance en question. Mais comme d'une part ça ne leur apporte pas plus de sécurité et que d'autre part ils ont le choix d'y opter ou non, ça veut donc dire que cette somme entre dans la valeur intrinsèque d'achat de l'objet. C'est-à-dire que plus on leur suggère de payer, plus ils en donnent. C'est con. Mais c'est lucratif.Car si vous captez ne serait-ce que 5% de cet esprit volontariste reporté sur le chiffre d'affaire, alors proposer cette option devient très intéressant. J'aimerais tellement connaître les maths derrière tout ça.Il vous faut des phrases préconstruites pour les copier/coller dans vos annonces, surtout concernant l'état des jeux. Il faut expliquer avec des mots forts comme "irréprochable", "nickel", "comme neuf" ou paraphraser le fait que VOS jeux n'ont pas fait le tour des boutiques d'occaz 4 ou 5 fois.Le but est de rendre vos annonces cohérentes et lisibles, mais surtout d'éviter de perdre votre temps avec les questions.9) Certains efforts peuvent vous revenir à la gueuleCertains enchérisseurs croient que si vous prenez une photo du disque pour montrer qu'il est sans rayures profondes, c'est qu'il y a des rayures superficielles qu'on ne voit pas sur la photo. Ils cherchent alors les défauts et vous commencez à recevoir des questions à la pelle sur les produits DVD/Blu-Ray.Vous avez le temps. Souvenez-vous, vous n'êtes pas face à un vendeur en boutique qui vous fout un ultimatum. Je pense qu'il y a des gens qui suivent votre objet semaine après semaine et qui attendent que ça baisse. Il ne faut rien lâcher.Augmenter le prix en deuxième semaine peut par exemple faire la différence entre un invendu et une vente. C'est con. Mais c'est vrai.Mettre des jeux en vente sur eBay, ça n'est plus synonyme de vente au plus offrant. Les snipers utilisent des prix stratégiques comme 54,59 euros, qui les mettent d'office au-dessus d'une tranche d'enchères rondes (qui sont les enchères les plusqu'on puisse faire sur eBay) pour gagner à tout prix. Ils savent évaluer les jeux et prédire à combien ils se vendront. Plus votre jeu est populaire, plus il y aura de snipers. Cette technique, comme la temporisation, fait tendre le prix vers une valeur haute plafonnée calquée sur les argus. Elle consiste à programmer une enchère fixe à l'aide d'un site tiers dans les 2 dernières secondes de l'enchère. Des robots enchérissent pour vous au dernier moment, en gros.Appliquez donc une taxe snipers. Le prix que vous voulez absolument, plus un bonus pour vous assurer que les snipers paieront pour leur attentisme. Après, comme je l'ai dit plus haut, c'est la loterie, puisque personne n'enchérit, et au dernier moment, le sniper est tiré au sort par le site eBay.Surtout quand vous n'acceptez pas les offres directes dans votre annonce !Si on vous écrit pour vous proposer X balles, pour l'article et un autre article d'une façon ambigue qui laisse supposer qu'on vous offre non pas X balles pour chaque lot, mais X balles pour les deux lots, soyez gentil et poli et dites non.Ne cherchez pas à perdre votre temps à expliquer au mec pourquoi son offre est du foutage de gueule. C'est une perte de temps. Personnellement, j'essaie de rester toujours positif sur eBay pour éviter les mauvais retours. Remerciez plutôt la personne car elle vient de vous annoncer que le jeu que vous vendez vaut donc X balles, au minimum. Ce genre d'offre illégale et condamnable d'un ban sur eBay si vous acceptez et est, point positif, révélateur de la valeur réelle de votre objet.J'ai aussi soupçonné eBay de vouloir ainsi tester les vendeurs pour voir qui mordrait à l'hameçon d'une filouterie.Dès qu'on veut vous faire sortir des sentiers battus, refusez. Le résultat final ? Pour les deux jeux, on me proposait X balles en offre directe, et je les ai vendus pour X + 170 balles.Faut pas être con.D'abord, les conditions que vous fixez ne doivent jamais faire l'objet d'offres en deçà de vos conditions. Jamais. Ensuite, sachez que les expéditions groupées sont faites par défaut sur eBay. Par exemple, la personne va vous payer 500 euros de marchandise, mais vous réclame de grouper les lots dans un seul carton. Problème, vous n'avez pas de carton. Problème, s'il y a réclamation sur un lot, c'est tout le carton qui devrait revenir. Or, Ebay ne comprend rien quand les choses deviennent compliquées. Paypal peut vous bloquer votre argent voire vous réclamer un remboursement intégral, et le mec trouve un problème sur le Tingle à 10 balles mais garde les Zelda à 200 boules, et Paypal compte une seule livraison, donc vous enlève la totalité du montant etc. STOP !Dans les fait, les objets sont bel et bien détaillés sur eBay comme sur Paypal comme des transaction différentes comme sur un ticket de caisse normal. Mais dans le doute, refusez de modifier vos conditions de vente, réclamez l'intégralité de la somme, fdp inclus pour TOUS les lots, et envoyez-les comme convenu dans les conditions convenues. Le type est libre de demander si un envoi groupé est possible avant de vous acheter votre came. Sinon, il accepte les conditions. Ne cédez pas aux embrouilles...Mais ne risquez pas de braquer un généreux donateur non plus. Pour ne pas perdre le mec qui m'avait commandé pour 500 balles de JV, je lui ai offert un upgrade sur les prestations d'expédition, et comme j'étais devenu méfiant, j'ai ainsi rajouté une sécurité supplémentaire en lui faisant signer un reçu pour remise en mains propres qui allait avec une garantie à mon bénéfice en cas de perte/vol.Voilà où j'ai eu l'idée de faire cocher l'option assurance sur les objets de valeur supérieure à 100. La première fois, j'en ai été de ma poche.Mais on apprend de ses erreurs.Vous vous souvenez des pâtes Barilla ? Ce n'est pas comme CERTAINES *tousse-tousse* pâtes qui peuvent coller.Sans être direct, on peut grave envoyer de la shade aux autres pour expliquer pourquoi le vôtre est mieux.Un petit spleen sur le FUN que vous avez eu avec ces jeux et une larmichette peuvent aussi aider. Je sais c'est Cül-Cül comme concept, mais apparemment, les fois où j'avais le temps, ça s'est bien mieux vendu.Ca peut inclure un mini-test élogieux. Il faut que votre annonce ait l'air d'une grosse affaire.15) Soyez efficaceIl faut pousser les jeux dont vous savez qu'ils ont un gros potentiel avec moult détails, lister les consoles compatibles, les modes de jeux, etc. Parfois recopier la 4e de couverture. C'est le cas pour les jeux Nintendo. Ne pas les mettre en vente en même temps parce que l'attention des acheteurs est divisée. Il faut les étaler dans le temps. Bref, faire comme Nintendo. Quand j'ai trop pris la confiance et que je me suis mis à spammer des lots Nintendo, ça c'est moins bien vendu. Mais ça s'est vendu quand même.Et spammer les jeux Sony qui valent rien que ce que les spéculateurs de gros achètent en masse.Si vous avez des questions ou des astuces à vous...Et le cadeau bonus : mettre un petit mot de remerciement comme un vieux romantique, genre "Bon jeu /dessinTriforce /dessinFée", ça se transforme en éloges sur les reviews. Et puis aussi, envoyer une photo du colis en partance fait que les gens vous laissent une review tout court. Sinon ils s'en foutent. Les review élogieuses sont bonnes pour les affaires.