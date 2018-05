Bonjour à tous et à toutes !Désolé par avance pour le titre un peu racoleur, mais je voulais garder un titre court qui résume l'idée de cet article... à savoir échanger et débattre (à la hauteur de de ce dont est capable Gamekyo, hein) sur l'étonnant succès de cette non moins étonnante console.En effet, comme tout bon gamekyoite qui se respecte, je lis mon Gamekyo Match du mois (merci par ailleurs à @Iglooo pour sa dévotion sans faille), et je tombe sur cette image :Outre le fait que je trouve cette image à moitié vraie, et à moitié de mauvaise foi (m'enfin, on a l'habitude, sur le net), elle vient me remémorer une réflexion que j'avais eu en début d'année, et que je voulais partager avec vous.Je fais partie des 1 millions et + français qui ont acheté la console, et pourtant, une fois les annonces officielles dévoilées, c'était pas gagné : console plutôt chère, accessoires et manettes supplémentaires hors de prix, online annoncé comme payant, line-up de départ pas folichon, avec 3 gros jeux annoncés pour potentiellement faire envie : Zelda BotW, Mario Odyssey, et Xenoblade 2. Sans compter les features auxquelles tout le monde a cru mais qui n'étaient pas au rendez-vous (pas de rétrocompatibilité Wii U ou 3DS, pas de Virtual Console...). Sur Gamekyo comme ailleurs, la hype est vite retombée, et le doute s'est installé quand au succès de la console, a qui l'on réservait déjà le même destin que la Wii U. Et le fait est, quand on voit le line-up actuel de la Switch par rapport a celui de la Wii U (cf l'image du dessus), on se dit que Nintendo n'a pas changé grand chose à la politique de développement de ses jeux : toujours plus de portages, toujours très casus, toujours plus accessibles et moins ambitieux, à deux exceptions près.Et finalement, on l'a tous vu, elle a décollé à la vitesse d'un avion de chasse, et reste sur de bonnes ventes stables depuis. Le truc improbable, quoi.J'aime beaucoup Nintendo, mais j'étais bien le premier à avoir zappé la Wii U qui avait manqué clairement d'arguments (des jeux ambitieux et originaux, en fait) pour me décider de l'acheter, et ce qui était annoncé de la Switch me faisait l'effet d'un chaud-froid assez désagréable, et je n'aurais pas été surpris d'un succès mitigé, en tout cas pour son lancement.Mais alors... pourquoi ? Contre toute attente, la Switch a enchaîné les records de vente sur sa première année de commercialisation, sans qu'on arrive vraiment a expliquer son succès, et ce d'autant plus qu'on se retrouve à nouveau dans une période de creux niveau jeux, suscitant l'impatience des potentielles grosses cartouches à venir à l'E3.Ce mystère me titille, et j'ai bien envie de l'élucider (je suis un piètre détective, mais bon). Une seule façon pour cela : s'interroger directement sur les raisons qui ont poussés les gens à acheter -ou pas- la console, et donc, demander vos avis. Oui, toi cher membre de Gamekyo,Si vous le souhaitez, répondez donc à ces deux questions, en essayant de déterminer exactement les raisons derrière l'achat ou non de ces consoles :- Avez-vous acheté la Wii U ? Pourquoi ?- Avez-vous acheté la Switch ? Pourquoi ?Je vais me livrer moi-même à l'exercice :Je n'ai pas acheté la Wii U, car :- les jeux ne m'intéressaient pas. Je n'ai rien contre le concept de la console qui était plutôt cool, mais j'étais dans une période où je trouvais que les tendances vidéoludiques commençaient à s'enliser dans des mauvais travers (simplification des gameplays, prolifération des jeux démats ou uniquement en ligne, arrivée des DLC, resucées de grandes licences à coup de suites faciles ou de remaster/portages, donc moins d'ambition et d'originalité, et j'en passe) et j'avais envie de retrouver un peu des jeux qui me fassent vibrer. Nintendo aurait pu être le candidat rêvé, il ne l'a pas fait : des remasters (certes très bons) pour les Zelda, des Mario, Kirby et Yoshi toujours plus faciles et tirant à fond sur la corde nostalgique, un Mario Kart chouette mais lui non plus pas sous le signe du renouvellement (j'attendais plus l'arrivée de nouveaux modes de jeux qu'un contenu revu à la hausse et des features rigolotes mais dispensables, comme la gravité), même chose pour Smash qui pour ma part faisait poindre un sentiment de lassitude, Donkey Kong Tropical Freeze qui reprenait trait pour trait la recette de Returns, qui lui m'avait déçu, etc. La liste est longue.J'aurais pu craquer pour Xenoblade X, le seul jeu qui me faisait vraiment envie, mais je suis trop lucide pour acheter une console pour un seul jeu (ou même 5)Idem pour Splatoon (enfin du nouveau !), mais visiblement trop axé sur le multi, donc je savais d'emblée que je n'allais pas y jouer souvent.Total, j'ai préféré rejouer à des vieux jeux histoire de les finir, et profiter un bon moment de FFXIV. Pas de Wii U pour moi, Nintendo n'ayant pas su attirer mon attention sur sa console avec des jeux vraiment forts.J'ai acheté la Switch, car :- Mario Odyssey. Ca a été pour moi le gros argument, avec Zelda, même si j'entrevoyais les défauts de ce dernier une fois la hype retombée (et pas mal de spoil sur le net). Enfin, on a un Mario ambitieux qui essaye de se renouveler, et qui propose une grande aventure au parfum de nouveauté, sans (trop) se reposer sur le fan service, la nostalgie, et tout ce qui pourrait justifier de ressortir ses vieilles idées comme des nouveaux concepts (n'est-ce pas New Mario bros Wii U, Mario 3D Land...). Bon, une fois le jeu fini à 100% (ou presque), il n'est pas aussi excellent et complet que les précédents Mario 3D, notamment Galaxy, mais le nouveau gameplay avec Cappy et le fourmillement d'idées dans les niveaux et le design en font un épisode tout aussi marquant que les plus grands Mario. Je resigne volontiers pour un Odyssey 2.Bref, s'il n'était pas sorti aussi tôt, j'aurais probablement attendu encore avant de décider de prendre ou non la console.- Le concept hybride de la console, qui me parle directement car je joue autant sur TV qu'en portable. Avoir la possibilité de continuer sa partie peu importe l'endroit et sans avoir a changer de support, c'est juste génial. Dommage que la console soit quand même moins facile à transporter/jouer en extérieur que les 3DS et consorts, mais ça se fait.- Pas mal d'autres jeux m'intéressent (Bomberman R, Splatoon 2, Arms...), et notamment quelques indés (Wonder Boy, Yooka Laylee), je suis ravi de voir que la console est soutenue par ces derniers, même si je ne m'explique pas non plus les meilleures ventes sur Switch plutôt qu'ailleurs. Ce ne sont pas des jeux suffisamment forts pour me faire acheter la console, mais ils justifient de se faire une ludothèque sur celle-ci accompagnée par les gros jeux. Pour le reste, je fais comme tout le monde, un pari sur les jeux à venir, mais je pourrais très bien être déçu et revendre ma console, ce que je n'espère pas.- Le retour du jeu en multi. Mon contexte actuel fait que j'espérais pouvoir faire régulièrement des sessions de jeu entre potes avec la console, chose qui me manquait depuis quelques années, et la console se prête plutôt bien à l'exercice, tellement il est facile de sortir la console et de jouer à plusieurs avec un bout de joy-con chacun. N'empêche, le prix des manettes et joy-con supplémentaires pique toujours autant.- Le fait d'avoir sauté la Wii U, quelque part. J'avais envie de pouvoir retrouver les nouveaux épisodes des licences Nintendo, en plus des grands absents de la Wii U (Metroid en tête). Et forcément, s'ils continuent de porter les jeux Wii U sur Switch, ça m'arrange ^^ A condition qu'ils ne fassent pas que ça...Et le point le plus important, le fait que je n'ai plus envie de racheter une nouvelle console tous les 5 ans, ou même de devoir acheter plusieurs consoles pour jouer sur tous les supports. Ici, Nintendo concentre ses efforts à la fois sur salon et portable (même s'ils soutiennent la 3DS jusqu'en 2019, je ne crois pas trente secondes à ce qu'ils ressortent une console uniquement salon ou uniquement portable de si tôt, vu le succès de la Switch ^^), et coup de bol, les éditeurs tiers et les indés ont emboîté le pas, augmentant d'autant le catalogue de la console, même s'il est du coup composé en grande majorité de portages/remasters/remakes.Je ne pense pas être le seul dans ce cas, et je ne suis pas bien sûr que l'industrie se soit rendue compte que les envies des joueurs/consommateurs aient changés.Et vous, que pensez-vous de la console a l'heure actuelle ? Et à votre avis, pourquoi rencontre-t-elle un tel succès, quand bien même Nintendo ne fait pas grand chose de plus qu'avec la Wii U (si ce n'est, des bons jeux comme Zelda et Mario ?)Je suppose que ces questions ont déjà été posées sur 10 autres articles du site depuis le lancement de la console, et je m'en excuse, mais je trouvais intéressant de les reposer maintenant, au vu du contexte actuel de la console, maintenant qu'elle est bien installée depuis plus d'un an.Merci d'avoir lu, et à vous de jouer !