Il est bon de préciser qu'encore une fois ce ne sont que des brevets, c'est à dire un moyen de protection pour Nintendo sur d'éventuelle idées d'exploitations dans un avenir incertain. En aucun cas il ne s'agit de "leak" ou de projection officielle et ce n'est aucunement lié aux propos récent de Takahashi (la R&D de Nintendo toujours sur de nouveaux hardware).Aujourd'hui un nouveau brevet déposé par Nintendo le 12 avril dernier (il y a 2 jour) fait surface sur Internet. Cependant il n'est lié ni à la Nintendo 3DS, ni à priori à la Nintendo Switch. Dans ce brevet Nintendo met en avant un "game device" avec notamment une technologie qui permet à plusieurs écrans d'interagir ensemble :- collés ou espacés de quelques centimètres ;- connecter 2, 3 et même 4 appareils en même temps ;- à plat et avec inclinaisons selon le gameplay/content ;- interactions avec le touché ;Ci dessus quelques images du brevet :Il est bon à préciser qu'une telle idée existe déjà dans la pratique, notamment sur le marché des jeux mobiles.

posted the 04/14/2018 at 08:13 AM by masharu