...(voir les archives des ND en version française.)Par exemple, le 3 octobre 2012, le mini Direct consacré à New Super Mario bros (voir ici) était suivi deux jours plus tard, le 5 octobre par un "vrai" Direct (voir là). Si on se fie au tableau ci-dessous, le temps qui généralement sépare un mini Direct d'un Direct standard varie entre un et vingt jours. Vingt jours est donc jusqu'à présent le temps maximum qu'il a fallu attendre entre un mini Direct et un Nintendo Direct standard... C'était notamment le cas avec le mini Direct publié le 18 juillet 2013 qui était consacré aux nouveautés Wii U et 3DS (voir ici) et le Nintendo Direct (de 28 minutes) diffusé le 7 août 2013 (voir là)Alors évidemment cela ne signifie pas qu'un Nintendo Direct va arriver prochainement mais il faut bien reconnaître que jusqu'à présent cela a toujours été le cas. De plus, on peut facilement supposer que Nintendo a encore de quoi remplir un Nintendo Direct ne serait-ce qu'en apportant des précisions sur les jeux déjà annoncés sur Switch... Sans parler de la 3DS qui a été totalement délaissée durant le mini Direct alors que Tatsumi Kimishima a fait savoir que Nintendo continuait à soutenir la console... En résumé : c'est reparti pour un tour.