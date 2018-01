Bonjour à tous mais surtout aux fanboys, à jamais dans le coeur de la rédac'! C'est avec grand plaisir que Gamekyo Match est officiellement lancé.Ce nouveau magazine d'investigafion vous proposera chaque semaine un résumé des plus folles rumeurs qui agitent Internet ainsi que des faits marquants de l'actualité de votre site favori. Nousde tout horizon pour cette aube nouvelle qui s'annonce radieuse, avec la possibilité pour les lecteurs d'avoir enfin ̶t̶o̶u̶t̶e̶s̶ ̶l̶e̶s̶ ̶m̶e̶r̶d̶e̶s̶ toutes les infos d'internet centralisées sur un article plutôt qu'éparpillées dans la défilante. Votre salaire? Un exemplaire dédicacé de Gamekyo Magazine N°1 par le rédacteur en deg'.A bientôt pour le premier numéro.

posted the 01/12/2018 at 12:03 PM by iglooo