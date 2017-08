Dave McCarthy, le Manager Général Xbox, s'est récemment entretenu avec nos confrères de Sirius Gaming au sujet de la Xbox One X et de sa comparaison incessante avec la PlayStation 4 Pro, et on peut dire qu'il n'est pas très tendre avec la machine de Sony.En effet, il déclare:Bref, pour Big M, la PS4 Pro est totalement hors course et incomparable avec la Xbox One X. Au vu du premier comparatif d'un jeu entre les deux (Rise of the Tomb Raider, à retrouver ici), on pourrait presque lui donner raison.On vous rappelle que la Xbox One X sortira le 7 novembre prochain au prix de 499€.