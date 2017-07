La campagne solo

Reçu ce matin (merci la Fnac), joué environs 2h30, bon ne passons pas par 4 chemins on est face a un simple 1.5. Vous avez joué a l'opus Wii U, vous avez joué a celui-là.que je n'ai pas encore terminé semble aussi courte que celle du premier, mais reste toujours aussi plaisante malgré la sensation de deja vue. Le level design est toujours aussi cool, que ce soit les niveaux ou les hubs, et ils ont introduit la possibilité d'utiliser plusieurs armes alors qu'avant c’était debloquable uniquement via Amiibo.En gros de la bonne plateforme/action, mais je continue de penser que cette license mériterait un vrai solo ambitieux digne d'un Mario avec toutes les mécaniques qui sont possible quitte a faire un spin off.c'est simple, il n'y en a plus. Grosse déception alors qu'il y aurait eu moyen de creer pleins de modes jouable a 4. Alors oui vous pouvez jouer en multi a plusieurs mais faut plusieurs consoles donc la mort.est toujours aussi fun, mais il a malheureusement exactement les mêmes tares que celui du premier, a savoir ces 2 maps par modes qui changent toutes les 2 heures (au lieu de 4 heures dans le premier, merci Nintendo pour cette grosse évolution), surtout qu'encore une fois il est possible de se taper 5 fois la même map (voir ptete plus) a la suite, bienvenue en 2017.Seulement 8 maps dont 2 qui proviennent du premier a première vue (ya eu du taff)Le chat via telephone qui pue, mais ça j'osef car j'utilise pas.Pour finir je note toujours parfois de long temps d'attente entre 2 parties.Bref pratiquement aucun taff d'optimisation pour rendre l’expérience plus agréable n'a été fait depuis le premier.Bah c'est la meme chose que dans le 1, des magasins qui vendent des fringues et des armes pour custom notre hero, le gros chat qui nous donnes des tips, le dealer de fringues ect... seul nouveauté, le vendeur de bouffe qui nous permet d'avoir des bonus lors des match.ça semble plus propre que le premier mais ça reste globalement assez pauvre (graphiquement pareil que sur Wii U, aliasing a gogo, manque de netteté), j'ai pas l'impression d'avoir du 1080p devant moi, néanmoins sur l'ecran de la Switch c'est évidement beaucoup plus joli.ça m'a l'air bien au dessus du premier avec des musiques plus variés.