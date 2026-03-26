[RAPPEL] Xbox Partner Preview à 18h00

Le petit rappel de routine, ici pour indiquer que le nouveau Xbox Partner Preview se tiendra à 18h00 avec 30 minutes de show essentiellement consacrées à Stranger Than Heaven (de la team Like a Dragon), The Expanse : Osiris Reborn et l'avenir de S.T.A.L.K.E.R. 2.
D'autres jeux sont à prévoir, là encore uniquement consacrés aux éditeurs tiers (autres que Xbox quoi) tout en permettant de refaire un petit point sur les arrivées futures dans le Game Pass.
J'ai pas vu la série The Expanse mais sa réputation et ce que j'ai vu des teaser du jeu me donnent grave envie.
Tiens ça peut aussi vouloir dire qu'on aura pas un nouveau Yakuza alors que c'était un jeu par année depuis 2020. (je compte pas la version Kiwi de Yakuza 3)
shanks
Now ils sont tranquilles.
Stranger Than Heaven
The Expanse
Forever Ago
Artificial Detective
Et Que des jeux XPA
8/10
akinen oui ça se tien