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[RAPPEL] Xbox Partner Preview à 18h00
Le petit rappel de routine, ici pour indiquer que le nouveau Xbox Partner Preview se tiendra à 18h00 avec 30 minutes de show essentiellement consacrées à Stranger Than Heaven (de la team Like a Dragon), The Expanse : Osiris Reborn et l'avenir de S.T.A.L.K.E.R. 2.

D'autres jeux sont à prévoir, là encore uniquement consacrés aux éditeurs tiers (autres que Xbox quoi) tout en permettant de refaire un petit point sur les arrivées futures dans le Game Pass.

4
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newtechnix, skuldleif, marchand2sable, junaldinho
publié le 26/03/2026 à 15:28 par Gamekyo
commentaires (27)
newtechnix publié le 26/03/2026 à 15:32
Une petite surprise comme l'avait été Ninja Gaiden 4
aozora78 publié le 26/03/2026 à 16:06
Hype! Surtout pour potentiellement Persona 4 Revival d'après une rumeur et The Expanse (et un peu Stranger)

J'ai pas vu la série The Expanse mais sa réputation et ce que j'ai vu des teaser du jeu me donnent grave envie.
yogfei publié le 26/03/2026 à 16:08
aozora78 La série est génial, le jeu qui est déjà sorti est très sympa aussi, j'attends celui ci avec une grande impatience !
marchand2sable publié le 26/03/2026 à 16:33
Yes présent finalement, vraiment hype j’espère du lourd.
oreillesal publié le 26/03/2026 à 16:38
En espérant la date de sortie du mode coop de stalker 2
shanks publié le 26/03/2026 à 17:02
Confirmation du retour de Hunter the Reckoning par Teyon
marcelpatulacci publié le 26/03/2026 à 17:03
Plus de jeux XPA
skuldleif publié le 26/03/2026 à 17:07
OH The expanse est GAMEPASS
akinen publié le 26/03/2026 à 17:08
Euhhhh, les visages sont pas un peu generique pour the expanse? Ça rend bizarre, surtout l’animation
akinen publié le 26/03/2026 à 17:09
Le mashup des indés continue. On melange 2 ou 3 jeux et c’est bon
shanks publié le 26/03/2026 à 17:10
Serious Sam, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde niveau rendu. Même la série Earth Defense Force est au-dessus quoi.
skuldleif publié le 26/03/2026 à 17:13
OH Stranger Than Heaven est D1 Gamepass AUSSI WTF
marcelpatulacci publié le 26/03/2026 à 17:13
Stranger Than Heaven connaissais pas! Il envoie du lourd le Yakuza-like
akinen publié le 26/03/2026 à 17:18
marcelpatulacci par la team Ryu Ga Gotoku Studio oui. Celle des Yakuza
rogeraf publié le 26/03/2026 à 17:20
Retour de 1 contre 100 non
shanks publié le 26/03/2026 à 17:20
Blueyes dans un Partner Preview, allez vous faire foutre
aozora78 publié le 26/03/2026 à 17:21
akinen dégouté par le rendu des visages, autant artitiquement que techniquement.
akinen publié le 26/03/2026 à 17:23
aozora78 c’est clair
akinen publié le 26/03/2026 à 17:26
FROM SOFTWARE! Où est-tu? Sauves nous de tous ces clones
marcelpatulacci publié le 26/03/2026 à 17:27
akinen alors phoque king day one

Tiens ça peut aussi vouloir dire qu'on aura pas un nouveau Yakuza alors que c'était un jeu par année depuis 2020. (je compte pas la version Kiwi de Yakuza 3)
aozora78 publié le 26/03/2026 à 17:28
The eternal life of Goldman a l'air dingue !
akinen publié le 26/03/2026 à 17:30
aozora78 on dirait qu’ils ont virés le concept narratif de base. Je crois que c’était la mamie qui raconte une gentille histoire au petit fils et à force, ils se rendent compte que le papi est « du coté obscure »
shanks publié le 26/03/2026 à 17:33
Artificial Detective, une couille que le héros meurt à la fin
ravyxxs publié le 26/03/2026 à 17:35
3/10

shanks
akinen publié le 26/03/2026 à 17:37
marcelpatulacci ma theorie, c’est que c’est leur nouveau jugement. Parce que c’est trop dur de tenir juridiquement avec tous les dramas autour des johnny's dont takuya kimura (le hero) faisait parti.

Now ils sont tranquilles.
marcelpatulacci publié le 26/03/2026 à 17:40
Hunter
Stranger Than Heaven
The Expanse
Forever Ago
Artificial Detective
Et Que des jeux XPA

8/10


akinen oui ça se tien
zboubi480 publié le 26/03/2026 à 18:47
Excellent Xbox Partners et pratiquement tout dans le Game Pass...Microsoft régale en annonce du très lourd pour 2026 et 2027
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