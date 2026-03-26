[RAPPEL] Xbox Partner Preview à 18h00

Le petit rappel de routine, ici pour indiquer que le nouveau Xbox Partner Preview se tiendra à 18h00 avec 30 minutes de show essentiellement consacrées à(de la team Like a Dragon),et l'avenir deD'autres jeux sont à prévoir, là encore uniquement consacrés aux éditeurs tiers (autres que Xbox quoi) tout en permettant de refaire un petit point sur les arrivées futures dans le Game Pass.