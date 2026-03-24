Crimson Desert : 3 millions de ventes en 5 jours
Crimson Desert
continue sa progression remarquée avec désormais 3 millions de ventes en 5 petits jours, performance remarquable pour une (relative) nouvelle licence, et qui compte faire parler d'elle encore un long moment par des améliorations constantes, dont récemment un meilleur équilibrage de la difficulté des boss ou encore les coffres de stockage, et prochainement une meilleure prise en main (nous promet-on).
Il ne devrait en revanche pas y avoir de contenu supplémentaire et même si c'est le cas, les développeurs ont indiqué clairement que tout ce qui arrivera après la sortie sera gratuit.
publié le 24/03/2026 à 11:15 par Gamekyo
Mais il y a vraiment trop de trucs qui ne fonctionnent pas, heureusement là, ils ont ajouté des coffres de rangement et j’attends une meilleure prise en main pour la manette pour me remettre dessu.
Après le jeu est bon, mais il va devoir s’améliorer avec le temps.
Donc à voir dans quelques semaines.
Je vais me faire huer, mais je suis passé en attendant sur Avowed C’est loin d’être la merde que les gens ont scander, c’est pas un grand jeu, mais c’est un bon ptit RPG très sympa
Et j'ai cru comprendre que ça décolle bien après ces 30h. Je suis donc impatient d'en voir plus.
kujiraldine D'accord avec toi pour le design narratif surtout l'acte 2 ou tu ne sais pas pourquoi tu fais ce qu'on te demande. Pour les contrôles de mon côté après un début laborieux là je maîtrise complètement.
Mais alors l'Open world, c'est tellement vivant et plaisant à explorer et découvrir !
Malgré ses défauts je vois pas comment c'est possible de lui coller un 5 sur 10
Perso, j’ai du mal à décrocher de ce jeu. Le dernier qui m’a fait ça c’était BoTW et Elden Ring
En tout cas, en règles général, les retours ici sont vraiment bons !
Tu comptes le faire sur quel support ?
Sur ps5 classique, je n'ai que ça pour le faire
Sinon pour le jeu c'est largement mérité, pas commencé, et c'est pas du tout mon cru car scénario vraiment mauvais, mais techniquement je me dois de le faire en tant que geek. Les devs sont super attentif et sortent des correctif en écoutant la communauté
GOTY je pense pas, Phantom Blade arrive et si GTA 6 sors avant la fin des votes, c'est peut être mort pour eux.
sinon tuerie mais j'attends le prochain patch pour m'y lancer vraiment vu que cela toucher les contrôles(ou pas j'ai trop envie de m'y remettre).
Faut que je monte mon camp aussi. Et j'ai bientôt mon chien, vais essayer de choper le chat grassouillet trop rigolo. Après mon monte une arme et go to the next boss
Pas assez d'endurance pour pécho les chevaux spéciaux
J'aurais personnellement préféré que les développeurs se concentrent sur moins de fonctionnalités, mais en les faisant mieux, plutôt que de multiplier les interactions bancales.
C'est, cependant, un excellent passe-temps mais qui ne restera pas dans les annales selon moi.
Et je pense que tu te trompes, le jeu a tout pour devenir un classique. Et il y a des points où il excelle : l'exploration, la map, je dirai même les combats, le nombre d'interactions possibles, la technique du jeu.
Jeu que je n'ai pas fait mais je suppose que ca le rangerait de facto auprès des grands jeux.
J'aime l'exploration de ce que j'en ai vu, l'histoire est daubée mais pas grave
Il sera mien sur "XBOX ELITE CERISE" dans 2 ans
Et l'enchainement de l'histoire, mon dieu qu'est ce que c'est mal amené. Comme au début, tu vas à la taverne pour obtenir des informations, tu fais un bras de fer avec un garde et après le prochain objectif c'est de donner l'aumône à un mendiant, il donne une clé pour aller dans les égouts et on doit libérer une noble au bout du tunnel. Mais c'est nul, mais c'est nul !
Je sais pas quoi faire avec ce jeu, je le relancerais peut être plus tard car ça donne quand même envie de voyager et de voir tout ce que la map réserve.
Ca me rappelle un peu Far Cry 2 et sa map de 50 km carré qui avaient rebuté beaucoup de joueurs, j'avais quand même réussi à rentrer dedans en prenant du plaisir à le parcourir en long, en large, en finissant le jeu au moins trois fois à 100% à chaque fois.
Et franchement, c'est pas aussi beau que ça, Digital Foundry a survendu le jeu
Par exemple, et c'est bien plus beau sur mon écran 65 '' OLED ! https://youtu.be/Vp-7NEVRLrE?t=3530
Sur ma partie, j'ai eu de la pluie à un moment avec le cycle jour / nuit / météo, et j'ai eu de l'aliasing qui était bien présent d'un coup, ça m'a fait un choc.
Justement Julien Chièze, Carole Quintaine, ils en font des caisses en ce moment, surtout Julien qui défend le jeu corps et âme. Tous les jours, il en parle, et bizarrement on l'a pas vu faire ça avec d'autres jeux qui ont eu des notes metacritic aux alentours de 80.
On dirait qu'on a dit du mal de son jouet, normal il a survendu aussi le jeu, donc il se rattrape aux branches.
Julien défend le jeu, c'est normal, le jeu mérite d'être défendu, il a d'énormes qualités, il faut pas que les gens s'arrêtent au "78%" ! Je vois pas ou est le problème !