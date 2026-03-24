Crimson Desert : 3 millions de ventes en 5 jours

continue sa progression remarquée avec désormais 3 millions de ventes en 5 petits jours, performance remarquable pour une (relative) nouvelle licence, et qui compte faire parler d'elle encore un long moment par des améliorations constantes, dont récemment un meilleur équilibrage de la difficulté des boss ou encore les coffres de stockage, et prochainement une meilleure prise en main (nous promet-on).Il ne devrait en revanche pas y avoir de contenu supplémentaire et même si c'est le cas, les développeurs ont indiqué clairement que tout ce qui arrivera après la sortie sera gratuit.