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Crimson Desert : 3 millions de ventes en 5 jours
Crimson Desert continue sa progression remarquée avec désormais 3 millions de ventes en 5 petits jours, performance remarquable pour une (relative) nouvelle licence, et qui compte faire parler d'elle encore un long moment par des améliorations constantes, dont récemment un meilleur équilibrage de la difficulté des boss ou encore les coffres de stockage, et prochainement une meilleure prise en main (nous promet-on).

Il ne devrait en revanche pas y avoir de contenu supplémentaire et même si c'est le cas, les développeurs ont indiqué clairement que tout ce qui arrivera après la sortie sera gratuit.

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link49, burningcrimson
publié le 24/03/2026 à 11:15 par Gamekyo
commentaires (48)
abookhouseboy publié le 24/03/2026 à 11:27
Mérité, surtout avec le suivi d'ores et déjà exemplaire.
mattewlogan publié le 24/03/2026 à 11:27
J’ai passé 30 heures dessus
Mais il y a vraiment trop de trucs qui ne fonctionnent pas, heureusement là, ils ont ajouté des coffres de rangement et j’attends une meilleure prise en main pour la manette pour me remettre dessu.
Après le jeu est bon, mais il va devoir s’améliorer avec le temps.
Donc à voir dans quelques semaines.
Je vais me faire huer, mais je suis passé en attendant sur Avowed C’est loin d’être la merde que les gens ont scander, c’est pas un grand jeu, mais c’est un bon ptit RPG très sympa
neetsen publié le 24/03/2026 à 11:44
n'en déplaise aux rageux, le jeux le mérite amplement
kujiraldine publié le 24/03/2026 à 11:52
Franchement, j'en suis à près de 30h de jeu et j'aime beaucoup. Alors oui, il y a des erreurs d'amateurs, notamment sur le plan de l'ergonomie et du narrative design, mais franchement c'est super accrocheur, techniquement bluffant et en plus les petites mises à jour font le taf et témoignent d'une envie de bien faire.

Et j'ai cru comprendre que ça décolle bien après ces 30h. Je suis donc impatient d'en voir plus.
thauvinho publié le 24/03/2026 à 12:07
Pas loin des 25h et je m'éclate toujours autant

kujiraldine D'accord avec toi pour le design narratif surtout l'acte 2 ou tu ne sais pas pourquoi tu fais ce qu'on te demande. Pour les contrôles de mon côté après un début laborieux là je maîtrise complètement.

Mais alors l'Open world, c'est tellement vivant et plaisant à explorer et découvrir !

Malgré ses défauts je vois pas comment c'est possible de lui coller un 5 sur 10
patrickleclairvoyant publié le 24/03/2026 à 12:12
En gros ils nous fait une Wukog,certains média ont essayés (et continuent) de saboter son démarrage mais c’est les joueurs ont perlés.
Perso, j’ai du mal à décrocher de ce jeu. Le dernier qui m’a fait ça c’était BoTW et Elden Ring
sandman publié le 24/03/2026 à 12:14
mérité. 20h de jeu et toujours aussi bon! J'ai hate de voir la suite si c'est encore mieux après!
djfab publié le 24/03/2026 à 12:16
J'ai une dizaine d'heures et j'ai beaucoup de plaisir à parcourir l'Open world. Content de voir qu'il continue à bien se vendre, c'est mérité.
pcverso publié le 24/03/2026 à 12:16
Bien content pour cette petite pépite ,20h de jeu et je suis complètement conquis par ce qu'il propose . Le jeu est riche et chaque coin peut apporter une surprise ou une claque . Bravo a eux et merci davoir a mon sens cree l'open world dont j'ai toujours rêvé.
zekk publié le 24/03/2026 à 12:16
Je viens de recevoir mon exemplaire ! je commence ce soir.

En tout cas, en règles général, les retours ici sont vraiment bons !
kujiraldine publié le 24/03/2026 à 12:21
zekk : je te préviens, l'intro est vraiment lunaire. On fait des trucs sans savoir pourquoi. On nous donne des tutos mais tu dois compléter pas mal de trou (en tout cas avant la mise à jour) et l'ergonomie, il faut vraiment l'intégrer. Mais c'est un coup à prendre. Il y a tellement de choses à faire qu'on n'est jamais désœuvré.

Tu comptes le faire sur quel support ?
zekk publié le 24/03/2026 à 12:23
kujiraldine Merci pour le retour !
Sur ps5 classique, je n'ai que ça pour le faire
slyder publié le 24/03/2026 à 12:24
Ça fait loooooongtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant surpris, émerveillé et amusé, on sait jamais ce qui va arriver, c'est bourré de surprise, j'adore totalement ce jeu !
zoske publié le 24/03/2026 à 12:44
mattewlogan Avowed, n'est pas mauvais mais il est loin d'être exemplaire pour un jeu d'Obsidian. Tout est figé, que ce soit les NPC ou les éléments physiques du jeu. Pour un RPG, ce n'est pas bien ouf.
ravyxxs publié le 24/03/2026 à 12:44
Les investisseurs ont dû bien fermer leur clapet. Au lieu d'attendre Metacritic, attendez le concret, donc 2 jours à une semaine.

Sinon pour le jeu c'est largement mérité, pas commencé, et c'est pas du tout mon cru car scénario vraiment mauvais, mais techniquement je me dois de le faire en tant que geek. Les devs sont super attentif et sortent des correctif en écoutant la communauté

GOTY je pense pas, Phantom Blade arrive et si GTA 6 sors avant la fin des votes, c'est peut être mort pour eux.
kalas28 publié le 24/03/2026 à 12:51
zekk si tu es en classique il y a des options à changer(peut être à cause de la tv?) dans l'état pour moi les graph étaient imbuvables avec le hdr et flou. en les virant c'est le jour et la nuit. donc tant qu'il n'y a pas de patch pour le bug du flou en hdr....

sinon tuerie mais j'attends le prochain patch pour m'y lancer vraiment vu que cela toucher les contrôles(ou pas j'ai trop envie de m'y remettre).
altendorf publié le 24/03/2026 à 12:57
Pas immérité mais loin d'être aussi extraordinaire que vendu par certains. Néanmoins, pour ceux qui comme moi ne sont pas émétique au grinding, cela passe tranquille car le monde reste libre (j'ai fais tellement de quête annexes avant de me rendre compte qu'on obtient rapidement un camp avec la partie histoire).
azerty publié le 24/03/2026 à 12:58
Moi je fais nawak pour l'instant. Ballade et je récupère des armures et des capes...
Faut que je monte mon camp aussi. Et j'ai bientôt mon chien, vais essayer de choper le chat grassouillet trop rigolo. Après mon monte une arme et go to the next boss
Pas assez d'endurance pour pécho les chevaux spéciaux
masharu publié le 24/03/2026 à 13:00
S'il était en plusieurs disques, il aurait été mien.
abookhouseboy publié le 24/03/2026 à 13:03
patrickleclairvoyant Encore une fois avec un AAA solo chinois ou coréens, les joueurs claquent la bouche des médias cul et chemise avec les gros studios occidentaux complètement dépassés.
rogeraf publié le 24/03/2026 à 13:15
Le Metacritics est monté à 78/100 ces derniers jours. Je n'ai pas le jeu mais profitez bien pour ceux qui l'ont
shadix publié le 24/03/2026 à 13:36
J'en suis à 25 heures, on ne s'ennuie clairement pas, mais il n'y a rien dans lequel il excelle. Au mieux, c'est juste bon, au pire c'est médiocre (housing, ergonomie des touches, réactivité des déplacements, caméra... etc).
J'aurais personnellement préféré que les développeurs se concentrent sur moins de fonctionnalités, mais en les faisant mieux, plutôt que de multiplier les interactions bancales.
C'est, cependant, un excellent passe-temps mais qui ne restera pas dans les annales selon moi.
k13a publié le 24/03/2026 à 13:41
Un peu plus de 32hr de jeu et vraiment j'adore ce jeu, il n'est pas parfait mais ça reste un très bon jeu. Ça prend une heure ou deux pour bien s'adapter au contrôle. Ce n'est pas un frein pour un jeu que tu peux jouer facilement plus de 100hr
marios1 publié le 24/03/2026 à 13:43
rogeraf C'est du 80 sur Opencritic (avec un algo transparent et qui accorde autant de poids aux notes des journalistes indépendants qu'aux notes des gros sites). Du côté des joueurs on était sur du 7.8 il y a 2 jours et c'est monté à 8.2 aujourd'hui. De même, sur Steam on est passé de 50% de notes positives à 80 !

Et je pense que tu te trompes, le jeu a tout pour devenir un classique. Et il y a des points où il excelle : l'exploration, la map, je dirai même les combats, le nombre d'interactions possibles, la technique du jeu.
magneto860 publié le 24/03/2026 à 13:49
J'ai regardé quelques minutes d'un stream pour me faire une idée et le streameur disait que le jeu lui semblait fortement inspiré de The Witcher 3.

Jeu que je n'ai pas fait mais je suppose que ca le rangerait de facto auprès des grands jeux.
pcverso publié le 24/03/2026 à 13:50
marios1 et les enigmes et secret , quel bonheur dans ce jeu limite tu passe a côté de piece caché sans t'en rendre compte et elle son facultatives du coup on doit loupercertain secret si on ne fouille pas attentivement . Certaine me font pensais a resident evil d'ailleurs.
romgamer6859 publié le 24/03/2026 à 14:07
Je vais attendre d'autres patchs

J'aime l'exploration de ce que j'en ai vu, l'histoire est daubée mais pas grave
marios1 publié le 24/03/2026 à 14:08
pcverso J'ai fait l'énigme de la chambre draconique hier (qui a été patchée car c'était peu lisible avant), bien cool et originale. Une autre avec des pilliers où j'ai carrément passé 1h30 sur mon carnet de note à me triturer les méninges et bordel quel pied.
rogeraf publié le 24/03/2026 à 14:08
marios1 J'ai dit profitez bien pour ceux qui l'ont, et oui j'ai vu aussi le 8.2 pour les joueurs
Il sera mien sur "XBOX ELITE CERISE" dans 2 ans
marios1 publié le 24/03/2026 à 14:10
rogeraf haha désolé j'ai associé ton message avec celui posté juste en dessous par Shadix. My bad !
altendorf publié le 24/03/2026 à 14:13
magneto860 Attention, il est loin, très loin d'un The Witcher
magneto860 publié le 24/03/2026 à 14:15
altendorf A l'image de Cyberpunk ou d'Arkham Knight, les défauts du lancement devraient être corrigés. A voir ensuite.
pcverso publié le 24/03/2026 à 14:15
marios1 jai fait la chambre hier je me suis pris pour indiana jones, jamais un jeu en open world ma apporter ca avant lui .
nigel publié le 24/03/2026 à 14:23
Clairement loin d'être un mauvais jeu, mais faut quand même avouer que si y avais pas eu autant de marketing et de hype, ils auraient pas fait les même chiffres...
rogeraf publié le 24/03/2026 à 14:24
marios1 Pas de souci
sandman publié le 24/03/2026 à 14:30
la rage de certains, ca fait peur quand même... toujours une excuse bidon pour défoncer le jeu... sans y avoir toucher mdrr le comique de répétition gamekyo XDDD
marios1 publié le 24/03/2026 à 14:48
pcverso Et on en est qu'au début... Bon jeu l'ami
pcverso publié le 24/03/2026 à 15:04
marios1 bon jeu a toi mon ami et quand a grâce tu visiteras un certain manoir tu pensera a moi
kratoszeus publié le 24/03/2026 à 15:57
Je le prendrais quand tous les patchs seront sortis
mattewlogan publié le 24/03/2026 à 17:17
zoske oui oui clairement tout est figé, mais j’avoue, je passe un bon moment franchement
niflheim publié le 24/03/2026 à 17:30
Un jeu très très difficile à appréhender, je pense qu'il y a des erreurs à ne pas faire dès le début comme par exemple looter à outrance tous les objets qui se présentent à nous au départ, parler à absolument tous les pnj, et lire à chaque fois les infos du codex pour s'imprégner et comprendre l'univers (malgré que pour moi c'est très important). J'ai passé des heures à faire que ça, et ce fut d'un ennui mortel. J'avais seulement 2% des infos codex débloqués (80 entrées sur environ 3000)

Et l'enchainement de l'histoire, mon dieu qu'est ce que c'est mal amené. Comme au début, tu vas à la taverne pour obtenir des informations, tu fais un bras de fer avec un garde et après le prochain objectif c'est de donner l'aumône à un mendiant, il donne une clé pour aller dans les égouts et on doit libérer une noble au bout du tunnel. Mais c'est nul, mais c'est nul !

Je sais pas quoi faire avec ce jeu, je le relancerais peut être plus tard car ça donne quand même envie de voyager et de voir tout ce que la map réserve.

Ca me rappelle un peu Far Cry 2 et sa map de 50 km carré qui avaient rebuté beaucoup de joueurs, j'avais quand même réussi à rentrer dedans en prenant du plaisir à le parcourir en long, en large, en finissant le jeu au moins trois fois à 100% à chaque fois.

Et franchement, c'est pas aussi beau que ça, Digital Foundry a survendu le jeu
ducknsexe publié le 24/03/2026 à 17:59
Je prendrai la version définitive avec tous les patchs inclus.
hatefield publié le 24/03/2026 à 18:12
Faudrait surtout arrêter de vouloir absolument le comparer a tel ou tel jeu, c'est l'assurance d'être déçu. Le jeu a sa vision.
guiguif publié le 24/03/2026 à 18:13
A voir sur PS6 quand le jeu sera fini
djfab publié le 24/03/2026 à 18:52
niflheim : pour la beauté du jeu, ça dépend avec quel matériel tu joues ! Sur PS5 pro il est très beau ! La vidéo que tu montres, c'est sur PC mais pas très puissant et en plus un passage grisatre quand il pleut ça n'aide pas !

Par exemple, et c'est bien plus beau sur mon écran 65 '' OLED ! https://youtu.be/Vp-7NEVRLrE?t=3530
niflheim publié le 24/03/2026 à 19:13
djfab sur mon lien, le test est fait sur PC tout à fond en ultra et moi je suis sur PS5 Pro, mode qualité (donc tout à fond sur console) et franchement, je rejoins ce qu'il dit car c'est pas du tout exceptionnel, de jour comme de nuit, sur la qualité des textures (comme les influenceurs l'ont survendu). Attention, ça reste beau avec une bonne distance d'affichage mais c'est pas le plus beau jeu qu'on ai jamais vu. Faut pas non plus exagérer et en faire des caisses.

Sur ma partie, j'ai eu de la pluie à un moment avec le cycle jour / nuit / météo, et j'ai eu de l'aliasing qui était bien présent d'un coup, ça m'a fait un choc.

Justement Julien Chièze, Carole Quintaine, ils en font des caisses en ce moment, surtout Julien qui défend le jeu corps et âme. Tous les jours, il en parle, et bizarrement on l'a pas vu faire ça avec d'autres jeux qui ont eu des notes metacritic aux alentours de 80.

On dirait qu'on a dit du mal de son jouet, normal il a survendu aussi le jeu, donc il se rattrape aux branches.
heracles publié le 24/03/2026 à 19:24
ducknsexe C'est ce que je vais faire aussi. J'ai bien fait de ne pas me hyper même si ça a l'air d'être un jeu correct
djfab publié le 24/03/2026 à 20:33
niflheim : "ça reste beau avec une bonne distance d'affichage mais c'est pas le plus beau jeu qu'on ai jamais vu." : je suis d'accord. Et c'est sur qu'il faut tenir compte de la distance d'affichage, en en tenant compte, on peut quand même dire bravo aux développeurs.

Julien défend le jeu, c'est normal, le jeu mérite d'être défendu, il a d'énormes qualités, il faut pas que les gens s'arrêtent au "78%" ! Je vois pas ou est le problème !
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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