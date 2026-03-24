REPLACED : un peu de gameplay avant la sortie

Sauf mauvaise surprise de dernière minute,devrait tenir son engagement d'un lancement le 14 avril (après seulement 4 ans de reports) et dans cette dernière ligne droite, c'est via IGN que les développeurs nous fournissent une nouvelle vidéo de « gameplay », les guillemets étant là pour signifier que l'on reste essentiellement dans une expérience narrative. On y incarnera pour rappel « R.E.A.C.H. », une IA qui un beau matin va se retrouver sans raison piégée dans le corps d'un humain.Sortie prévue le 14 avril sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.