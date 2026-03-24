REPLACED : un peu de gameplay avant la sortie

Sauf mauvaise surprise de dernière minute, REPLACED devrait tenir son engagement d'un lancement le 14 avril (après seulement 4 ans de reports) et dans cette dernière ligne droite, c'est via IGN que les développeurs nous fournissent une nouvelle vidéo de « gameplay », les guillemets étant là pour signifier que l'on reste essentiellement dans une expérience narrative. On y incarnera pour rappel « R.E.A.C.H. », une IA qui un beau matin va se retrouver sans raison piégée dans le corps d'un humain.
Sortie prévue le 14 avril sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.
Je veux pas être méchant, mais c'est pas un triple A les gars..le jeu va faire 4-5 heures pour 35-40 balles...oulah j'espère pas