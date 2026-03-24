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REPLACED : un peu de gameplay avant la sortie
Sauf mauvaise surprise de dernière minute, REPLACED devrait tenir son engagement d'un lancement le 14 avril (après seulement 4 ans de reports) et dans cette dernière ligne droite, c'est via IGN que les développeurs nous fournissent une nouvelle vidéo de « gameplay », les guillemets étant là pour signifier que l'on reste essentiellement dans une expérience narrative. On y incarnera pour rappel « R.E.A.C.H. », une IA qui un beau matin va se retrouver sans raison piégée dans le corps d'un humain.

Sortie prévue le 14 avril sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.

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belmoncul, hyunckel, marcelpatulacci, bogsnake, kibix
publié le 24/03/2026 à 11:10 par Gamekyo
commentaires (6)
negan publié le 24/03/2026 à 11:23
J'avais oublié qu'il sortait dans le XGP
lesorcierdujv publié le 24/03/2026 à 11:47
Toujours extrêmement prometteur
keiku publié le 24/03/2026 à 12:27
5 ans pour un jeu qui aurait du sortir en après 1 ans, il va difficilement être rentable
ravyxxs publié le 24/03/2026 à 12:50
Je suis plus du tout hypé par ce jeu, je le ferais mais bon, plusieurs report sur 5 ans !!! Comme le dit keiku

Je veux pas être méchant, mais c'est pas un triple A les gars..le jeu va faire 4-5 heures pour 35-40 balles...oulah j'espère pas
mrvince publié le 24/03/2026 à 13:56
Ca a l'air top. Day One.
sasquatsch publié le 24/03/2026 à 15:20
Là ça donne envie de prendre le Gamepass pendant deux mois...vu les 5-6 jeux qui m'intéressent fortement que je devrais sinon claquer 120€ min.
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Nom : Replaced
Support : PC
Editeur : Coatsink
Développeur : Sad Cat Studios
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
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